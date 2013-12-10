نماينده گرمه قهرمان ليگ فوتسال خراسان شمالي شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه هفته ششم دور برگشت( هفته سيزدهم) مسابقات لیگ دسته یک فوتسال خراسان شمالی با برگزاري چهار دیدار در شهرهاي مختلف اين استان به پايان رسيد.

در اين هفته در مهم ترين ديدار تيم صدرنشين بتن آماده گرمه در خانه ميهمان پيام بجنورد بود و موفق شد در ديداري پرگل با نتيجه هفت بر يک برابر حريف خود به پيروزي برسد.

نماينده گرمه با اين پيروزي 32 امتيازي شد و در يک هفته مانده به پايان رقابت ها قهرماني خود در اين دوره از مسابقات را جشن گرفت.

بتن آماده گرمه با قهرماني در اين مسابقات به عنوان نماینده استان جواز حضور در رقابت های فصل آینده لیگ دسته سه فوتسال کشور را به دست آورد.

در ديگر ديدار مهم اين هفته تيم رده دومي جوارشي سنخواست در بجنورد برابر متال استيل اين شهر با نتيجه دو بر يک به پيروزي رسيد و با 27 امتياز نايب قهرمان اين دوره از مسابقات شد.

همچنين در ديگر ديدارهاي هفته ششم دور برگشت( هفته سيزدهم) مسابقات لیگ دسته یک فوتسال خراسان شمالی گلستان شيروان در خانه برابر سازه بتني نيرومند فاروج با حساب سه بر دو مغلوب شد و پرسپوليس ايرج اسفراين هم با نتيجه عجيب 11 بر يک شهاب نوين شيروان را شکست داد.

بر اساس اين نتايج در پایان هفته سيزدهم رقابت های لیگ دسته یک فوتسال استان( هفته ششم دور برگشت) بتن آماده گرمه با 32 امتیاز به عنوان قهرماني دست يافت، جوارشی سنخواست با 27 امتياز نايب قهرمان شد و پيام بجنورد هم با 20 امتياز در رده سوم جدول ايستاده است.

در هفته پاياني اين مسابقات تکليف تيم سوم اين دوره و نيز تيم هاي سقوط کننده به ليگ زيرگروه مشخص مي شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در اين دوره از مسابقات لیگ دسته یک فوتسال خراسان شمالی هشت تيم از شهرستان هاي مختلف استان حضور دارند.