برنامه دولت برای مسکن اقشار کم درآمد/ متراژ واحدها متناسب با نیازخانوار

سید محمد پژمان در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه برنامه دولت اختصاص تسهیلات ارزان قیمت و تامین زمین برای دهک‌های پایین جامعه است، گفت: برای حل مشکل این اقشار همه بخش‌های جامعه باید اهتمام داشته باشند و البته دولت هم باید محور این قضیه باشد.

وی با بیان اینکه شهرداری‌ها هم باید در کنار نهادها و سازمان های حمایتی نقش داشته باشند، اظهار داشت: خیرین هم که در بخش های مدرسه سازی، ساخت مراکز بهداشتی، تامین معیشت مردم و سرپناه تاکنون کمک زیادی کرده‌اند.

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن خاطرنشان کرد: بنابراین معتقدم با محوریت کارهای اساسی دولت در تامین زمین، تسهیلات بانکی ارزان قیمت و منابعی که از منابع داخلی و درآمدهای دولت دراختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد، واحدهای مسکونی در مناطق مناسب و با کیفیت مناسب برای این خانوارها تامین شود.

پژمان با اشاره به اینکه مساحت واحدها باید متناسب با نیاز خانوارها باشد، افزود: این واحدها با مساحت‌های کم در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد که بر این اساس میانگین واحدها 50 متر خواهد بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه خانوارهای که فرزند دارند می توانند از 65 تا 70 متر استفاده کنند، بیان کرد: اما خانوارهایی که به تازگی ازدواج کردند در مساحت های کمتر 35 و 40 متری هم امکان زندگی دارند بنابراین به دنبال اجرای این طرح هستیم.