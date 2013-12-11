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۲۰ آذر ۱۳۹۲، ۹:۴۶

برنامه دولت برای مسکن اقشار کم درآمد/ متراژ واحدها متناسب با نیازخانوار

برنامه دولت برای مسکن اقشار کم درآمد/ متراژ واحدها متناسب با نیازخانوار

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به سیاست دولت برای تامین زمین، تسهیلات ارزان قیمت و کمک خیرین مسکن ساز برای تامین مسکن مورد نیاز اقشار کم درآمد گفت: مساحت واحدها متناسب با نیاز خانوارها از 35 تا 70 مترمربع در نظر گرفته می‌شود.

سید محمد پژمان در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه برنامه دولت اختصاص تسهیلات ارزان قیمت و تامین زمین برای دهک‌های پایین جامعه است، گفت: برای حل مشکل این اقشار همه بخش‌های جامعه باید اهتمام داشته باشند و البته دولت هم باید محور این قضیه باشد.

وی با بیان اینکه شهرداری‌ها هم باید در کنار نهادها و سازمان های حمایتی نقش داشته باشند، اظهار داشت: خیرین هم که در بخش های مدرسه سازی، ساخت مراکز بهداشتی، تامین معیشت مردم و سرپناه تاکنون کمک زیادی کرده‌اند.

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن خاطرنشان کرد: بنابراین معتقدم با محوریت کارهای اساسی دولت در تامین زمین، تسهیلات بانکی ارزان قیمت و منابعی که از منابع داخلی و درآمدهای دولت دراختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد، واحدهای مسکونی در مناطق مناسب و با کیفیت مناسب برای این خانوارها تامین شود.

پژمان با اشاره به اینکه مساحت واحدها باید متناسب با نیاز خانوارها باشد، افزود: این واحدها با مساحت‌های کم در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد که بر این اساس میانگین واحدها 50 متر خواهد بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه خانوارهای که فرزند دارند می توانند از 65 تا 70 متر استفاده کنند، بیان کرد: اما خانوارهایی که به تازگی ازدواج کردند در مساحت های کمتر 35 و 40 متری هم امکان زندگی دارند بنابراین به دنبال اجرای این طرح هستیم.

کد مطلب 2193243

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