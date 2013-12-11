هشدار در مورد انتشار بازی رایانه ای آرگو

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد ملی بازیهای رایانه ای اعلام کرد: دنیای غرب با بهره گیری از اهرم فرهنگ و به تعبیری تشدید جنگ نرم در طول سالیان اخیر و تولید و ارائه کالاهای فرهنگی در فرمت سینما و دنیای گیم، مقابله با انقلاب اسلامی را در دستور کار دارد.

براین اساس بازخوانی حرکت غرب در حوزه گیم در طول این سالها منجر به ارائه تولیداتی بوده که "ایران هراسی" و "اسلام ستیزی" را برای گمراهی و تحریف واقعیت های کنونی جهان که بسیاری از مشکلات آن از مغرب زمین کلید خورده را در تولیدات مرکز سرگرمی استکبار به دنبال داشته است که از جمله نمونه های آن می توان به بازی رایانه ای 1979 در پی تولید فیلم جعلی و موهن "آرگو" که برگرفته از تسخیرلانه جاسوسی توسط دانشجویان پیرو خط امام بوده است اشاره کرد.

بازی (Revolution: 1979) درباره رویدادهای اوایل انقلاب اسامی ایران، تسخیر لانه جاسوسی، دستگیری اعضای سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام و مأموریت آزادسازی افراد دستگیر شده توسط نیروهای آمریکایی است.

ساخت این بازی توسط شرکت Ink Stories که یک شرکت آمریکایی است، کلید خورده و موسس و مدیر عامل شرکت شخصی ایرانی به نام نوید خوانساری است. این شخص که اکنون 41 سال سن دارد تا 10 سالگی در ایران زندگی کرده و بعد از انقلاب اسلامی به همراه خانواده اش به کانادا رفته است. وی از سازندگان و طراحان اصلی بازی GTA بوده است.

بر اساس اطلاعات سایت IGN این بازی درباره جوانی تهرانی به نام رضا است که بدون هیچ ایده سیاسی و تحت تأثیر جو حاکم، وارد جریان مبارزات برای سرنگونی رژیم شاه می شود که پس از خیانت نیروهای انقلابی به او، تصمیم می گیرد در ماموریت "چنگال عقاب" که برای آزادسازی کارکنان سفارت آمریکا توسط نیروهای آمریکایی طراحی شده، به طور مخفیانه کمک کند.

خوانساری در مصاحبه با شبکه تلویزیونی Russia Today عنوان کرده است که می خواهد در این بازی به مسایلی در ایران از قبیل حجاب، نظارت و سانسور بپردازد. وی همچنین می گوید که در این بازی سعی شده نشان داده شود که چگونه یک فرد می تواند فریب بخورد و به یک فرد تندروی ضد آمریکایی تبدیل شده، به مبارزه با شاه بپردازد.

وی در ساخت این بازی از افراد ایرانی دیگری از قبیل فرشاد فراحت (از عوامل ساخت فیلم آرگو) و نوید نگهبان استفاده کرده است.

این بازی که برگرفته از روایت جعلی فیلم آرگو است عنوان می شود که بهار سال 2014 میلادی منتشر خواهد شد.

به عقیده بسیاری از صاحب نظران، تولید فیلم و گیم با موضوع ایران هراسی در سالیان اخیر نشانگر ترس استکبار از ایران قدرتمند و مستقل و تلاش برای تضعیف آن با اهرم فرهنگ و و مخدوش کردن چهره صلح طلب و پیشرفته این کشور با رنگ و لعاب خشونت مجازی است.

استفاده از ابزار گیم به قصد تاثیرگذاری و تحریف وقایع انقلاب اسلامی و پنهان کردن نقش استکبار در تحمیل رنج و درد بر مردم ایران که خود قربانی پدیده جنگ، خونریزی، خشونت و تروریست هستند، از اهدافی است که کمپانی های سرگرمی ساز غربی آن را دنبال می کنند.

کارشناسان همچنین عقیده دارند در صورت اختصاص بودجه مناسب و توجه جدی دولت به صنعت گیم و فعالان این حوزه ، شرکت های ایرانی از توانایی لازم برای تولید و عرضه بازیهای جذاب ، تکینکی و پر مخاطب برخوردارند.

صنعت گیم ایران در طول سالیان اخیر و به رغم محدودیت های بسیار در عرصه منابع و امکانات مالی و تحریم های تکنیکی و ظالمانه استکبار، بازیهای ارزشمندو مناسبی نظیر «گرشاسب»، «میرمهنا»، «شبگرد»،«بیداری»، »دوران افتخار»، «ارتشهای فرا زمینی» ،« جاده های نبرد» و غیره تولید و عرضه کرده است.

اکنون که جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای صاحب صنعت گیم در دنیا شناخته می شود و به عنوان نخستین کشور جهان اسلام از این توانایی برخوردار است، جا دارد که مسیر ترسیم شده با تاکید بر توفیق های به دست آمده تداوم و مسوولان به این حوزه که از ارکان صنعت پرمخاطب سرگرمی به شمار می رود، اهتمام و التفات مضاعف ورزند.