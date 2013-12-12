نمایشگاه شب چله ایرانی در قزوین برگزار می شود

علي وحدتي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: دومين نمايشگاه شب چله ايراني همزمان با پنجمين نمايشگاه نان، شیرینی، شکلات، مواد غذايي شوینده و بهداشتی از 24 لغايت 29 آذر ماه با مشاركت بيش از 50 غرفه در فضايي به مساحت دو هزار متر مربع برگزار مي شود.



وی افزود: احياي سنت شب يلداي ايرانيان،معرفی آخرین توانمندیهای تولیدکنندگان، ارتباط مستقیم بین تولید کننده و مصرف کننده، ایجاد فضاهای رقابتی به منظور افزایش تنوع انتخاب و دسترسی بهتر به کالاهای مورد نیاز‌ اشاره از جمله اهداف برپايي اين رويداد اقتصادي است.



این مسئول بیان کرد: توليد كنندگان و نمايندگي هاي معتبر در اين نمايشگاه از استانهاي زنجان، فارس، آذربايجان شرقي وغربي، اصفهان، گيلان، قم، خراسان رضوي، كرمانشاه، يزد، تهران و قزوين حضور دارند.



مديرعامل شركت نمايشگاههاي بين المللي استان قزوين یادآورشد: دومين نمايشگاه شب چله ايراني همزمان با پنجمين نمايشگاه نان،شیرینی، شکلات،مواد غذايي شوینده و بهداشتی در مدت ایام برگزاری از ساعت 15 الی 21 در محل دائمی نمایشگاهها واقع در بلوار امام خمینی (ره)، جنب صدا و سیما پذیرای بازدید عموم و علاقمندان خواهد بود.