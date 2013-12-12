به گزارش خبرنگار مهر، افشین ناظمی سرمربی تیم فوتبال داماش گیلان در نشست این خبر تیم قبل از دیدار مقابل نفت تهران ضمن بیان این مطلب افزود: فردا یک بازی با تیمی داریم که از مربی و بازیکنان خوبی سود می‌برد. شرایط نفت در جدول نشان می‌دهد این تیم بازی‌های خوبی از خود ارائه داده که توانسته در بین دو تیم برتر جدول قرار بگیرد.

وی در ادامه افزود: پس از شکستی که هفته گذشته مقابل ملوان داشتیم، تمرینات خوبی را انجام دادیم و از هر لحاظ آماده هستیم تا فردا به مصاف تیم نفت برویم.

سرمربی تیم فوتبال داماش گیلان در خصوص محرومان و مصدومان تیم خود نیز اظهار کرد: متاسفانه رضا کاردوست را به دلیل محرومیت و مرتضی ابراهیمی را به دلیل آسیب دیدگی در اختیار نخواهیم داشت.

وی نفت تهران را یک تیم بسیار منسجم و دونده خواند و افزود: بازی‌های این تیم را آنالیز کرده و شناخت خوبی از این تیم داریم. امیدوارم فردا بتوانیم ارائه‌گر یک بازی خوب در مقابل این تیم باشیم.

ناظمی در ادامه تاکید کرد: شکست مقابل ملوان را به فراموشی سپرده‌ایم و من باز هم اعلام می‌کنم که مقصر شکست این بازی من بودم و دوباره از تمام هواداران داماش عذرخواهی می‌کنم.

وی در خصوص جذب بازیکن در نیم فصل برای تیم داماش نیز گفت: با توجه به مشکلات مالی که داشتیم، نتوانستیم بازیکن به نامی را در خدمت بگیریم، هر چند تنها توانستیم دو بازیکن از تیم‌های پایه خود را به جمع بازیکنان دیگر اضافه کنیم.

سرمربی داماش در پایان گفت: مشکلات مالی ما همچنان پابرجاست اما مسئولان قول داده‌اند تا هر چه زودتر این مشکل اساسی را رفع کنند.