حضور سوکای، نویدکیا و وندیک در ورزشگاه/ عصبانیت کرانچار از عملکرد غلامی

به گزارش خبرنگار مهر، حواشی دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و گسترش فولاد تبریز در چارچوب رقابت‌های هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* پیش از آغاز مسابقه بارش نم‌نم‌های باران در ورزشگاه فولادشهر اصفهان آغاز شد و بارش باد نیز در کنار باران، این بازی را تحت تاثیر خود قرار داده بود.

* تماشاگران سپاهان با توجه به ساعت این بازی و سرمای هوا، استقبال نه چندان مناسبی از مسابقه نکرده بودند و کمتر از 1000 نفر در ورزشگاه فولادشهر حضور داشتند.

* حضور رسول خطیبی در ورزشگاه فولادشهر اصفهان باعث شده بود که تماشاگران تیم اصفهانی در مسابقه امروز به شدت او را تشویق کرده و خاطرات قدیم را به وی یادآوری کنند.

* محرم نویدکیا، کاپیتان مصدوم تیم سپاهان بار دیگر برای تماشای مسابقه تیم سپاهان به این مسابقه آمده بود.

* جواهیر سوکای، مهاجم مصدوم سپاهان و سرجیو وندیک، مهاجم اندونزیایی که از چند روز پیش در تمرینات تیم سپاهان حضور پیدا کرده، به همراه هوشنگی، بازیکن سابق سپاهان که مدیر برنامه‌های این بازیکن به شمار می‌رود در ورزشگاه فولادشهر اصفهان حضور پیدا کرده بودند.

* رسول خطیبی پیش از آغاز مسابقه یک دسته گل به رسول علیزاده، بازیکن تیم گسترش فولاد داده و او، این دسته گل را به سمت تماشاگران سپاهان برد و به طرف آنها پرتاب کرد؛ در طرف مقابل تماشاگران سپاهان به شدت از این اقدام خطیبی تشکر کردند.

* غیبت علی حمودی، مدافع تیم سپاهان در دومین بازی پیاپی برای تیم اصفهانی به دلیل محرومیت، از دیگر نکات حاشیه‌ای این مسابقه بود و علی کریمی، مهاجم جوان سپاهان نیز از ابتدا در ترکیب سپاهان به میدان رفت.

* محسن حسینی، فردین عابدینی، جابر انصاری و مصطفی اکرامی بازیکنان جدید تیم گسترش‌فولاد تبریز که از ابتدای نیم‌فصل به این تیم پیوسته‌اند، در ترکیب اصلی گسترش‌فولاد قرار گرفت‌اند.

* برای محمد غلامی و احسان حاج‌صفی در دقیقه 35 مسابقه موقعیت بسیار خوبی برای گلزنی داشتند که این موقعیت را از دست داده و باعث شدند که کرانچار با عصبانیت بر سر آنها فریاد بزند.

* محمود کریمی، مربی تیم سپاهان در کنار خط طولی زمین چمن ورزشگاه فولادشهر اصفهان، به هدایت تیم اصفهانی مشغول بود.

این دیدار در پایان نیمه نخست بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.