به گزارش خبرنگار مهر، ذوبیها ابتدا از طریق فرودگاه راهی تهران شده و برای پرواز تهران به تبریز آماده شدند و در شرایطی که گفته میشد پرواز ذوبآهن به تهران لغو شده، در نهایت بعد از 2.5 ساعت، این پرواز انجام شد.
در ابتدا قرار بود تیم از ساعت 17 پنجشنبه با پرواز راهی تبریز شود اما پس از آن به دلیل وضعیت نامناسب آب و هوایی تبریز، شایعه لغو این پرواز به گوش رسید.
در شرایطی که ذوبیها مشغول هماهنگی اتوبوس برای سفر به تبریز بودند، پرواز ذوبآهن در نهایت با 2.5 ساعت تاخیر ساعت 19:30 پنجشنبه شب انجام شد.
ذوبیها پس از آن ساعت 21 به تبریز رسیدند و راهی هتل شهریار این شهر شدند تا برای دیدار با تراکتورسازی تبریز آماده شوند.
لوکا بوناچیچ، سرمربی تیم اصفهانی در این سفر ذوبیها را همراهی نکرده و قرار است ابراهیم تقیپور، روز جمعه روی نیمکت تیم ذوبآهن بنشیند.
سعید آذری، مدیرعامل ذوبآهن نیز در این سفر همراه تیم اصفهانی رفته است.
مهدی رجبزاده به دلیل محرومیت و محمد صلصالی به دلیل مصدومیت در این سفر تیم تبریزی را همراهی نمی کنند.
