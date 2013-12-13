فولاد می توانست بیش از دو گل به صبا بزند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل شریفات عصر جمعه پس از بازی تیمش برابر تیم صبای قم اظهار کرد: تیم ما به سه امتیاز این بازی به شدت نیاز داشت و همین امر باعث شد تنها با هدف شکست حریف وارد میدان شویم.



وی افزود: در نیمه نخست این بازی فشار زیادی به حریف وارد کردیم و می توانستیم بیش از یک گل به حریف بزنیم ولی این پیروزی برای ما بسیار مطلوب بود و امیدواریم این روند را ادامه دهیم.



بازیکن تیم فولاد خوزستان ادامه داد: هرچه به پایان رقابت ها نزدیک تر می شویم مسابقات حساس تر می شود و نباید به حریفان خود به راحتی امتیاز دهیم و تا آن جا که امکان دارد باید از بازی های خانگی حداکثر امتیاز را کسب کنیم.



شریفات بیان کرد: تیم ما در این بازی موقعیت های خوبی را روی دروازه حریف ایجاد کرد ولی با بدشانسی این فرصت ها از دستمان رفت ولی ایجاد این موقعیت ها کیفیت بالای بازی تیم ما را نشان می دهد.



وی تصریح کرد: تیم حریف در این بازی برای کسب حداقل امتیاز به میدان آمده بود ولی با بازی خوبی که ارائه کردیم اجازه خودنمایی به حریف ندادیم.



به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته هجدهم لیگ برتر باشگاه های کشور، امروز جمعه بازی دو تیم فولاد خوزستان و صبای قم برگزار و به پیروزی دو بر صفر فولاد منجر شد. این بازی بدون حضور تماشاگران برگزار شد.

