به گزارش خبرنگار مهر، هفتاد و چهارمين دوره مسابقات قهرماني كشتي فرنگي بزرگسالان كشور در حالی طي روزهاي 5 تا 7 دي ماه در سالن شهداي هفتم تير تهران برگزار مي‌شود به جز استان میزبان، استانهای دیگر مجاز به حضور با يك تيم كامل در اين مسابقات هستند.

استان تهران هم به عنوان ميزبان با دو تيم A و B در اين مسابقات حضور خواهد داشت که امتيازات آنان جداگانه محاسبه خواهد شد.

این مسابقات با يك كيلوگرم ارفاق وزن برگزار می شود که تمامی مقررات داوري و جدول فيلا برابر آخرين تصميمات اعلام شده اجراء خواهد شد.

بر این اساس مراسم وزن كشي اوزان 55، 60 ، 96 و 120 كيلوگرم از ساعت 18 تا 18:30 روز پنج‌شنبه 5 دي ماه و وزن کشی اوزان 66، 74 و 84 كيلوگرم از ساعت 15:30 تا 16 روز جمعه 6 دي ماه انجام خواهد شد. مسابقات مدعیان این اوزان هم بر روي سه تشك به ترتيب طی روزهاي 6 و 7 دي ماه برگزار می شود.

ضمنا حداقل چهار و حداكثر هشت كشتي گير برتر هر وزن اين مسابقات با نظر كادر فني مجوز حضور در مسابقات نهايي انتخابي تيم ملي بزرگسالان را كسب خواهند كرد.