انتقاد معاون استاندار از رواج شایعات پیرامون تغییر مدیران/ به دنبال تسریع در تغییر مدیران نیستیم

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی بعدازظهر شنبه در نشستی خبری با رسانه های کهگیلویه و بویراحمد در خصوص انتصاب مدیران در دولت جدید اظهار داشت: تغییر مدیران استانی بر اساس ارزیابی عملکرد هر مدیر انجام می شود و این نگاه که هر مدیری در دولت قبل منصوب شده باید تغییر کند، وجود ندارد.

محمدی تغییر مدیران را بر اساس شاخص های دولت تدبیر و امید دانست و افزود: روند تغییر مدیران مبتنی بر حفظ کرامت و جایگاه افراد است.

وی بیان کرد: مدیری که دارای توانمندی بوده و ارزیابی عملکرد کاری او مثبت باشد، حفظ خواهد شد و نگاه سیاسی در این خصوص وجود ندارد.

فرایند تغییر فرمانداران در حال انجام است

محمدی از در حال انجام بودن فرایند انتخاب مدیران و فرمانداران خبر داد و بیان داشت: در این خصوص بانک اطلاعاتی از نیروهای توانمند درون و برون استانی تهیه شده و گزینه ها به صورت تخصصی بررسی می شوند.

معاون استاندار افزود: پس از ارزیابی افراد در این پروسه، مشورت هایی با نمایندگان صورت می گیرد و نظر نهایی را نیز دستگاه مرکزی اعلام خواهد کرد.

به دنبال تسریع در تغییر مدیران نیستیم

محمدی با بیان اینکه به دنبال تسریع در روند تغیر مدیران نیستیم، گفت: دولت به دنبال استفاده از همه ظرفیتهای استان در مدیریتهاست.

وی تاکید کرد: قوم گرایی و سیاست زدگی یکی از آسیبهای این استان استان که تلاش می کنیم این آسیبها در انتخاب مدیران به حداقل برسند.

رابطه مدیریت استان و نمایندگان تحمیلی نیست

وی در خصوص نقش نمایندگان در تعیین مدیران گفت: سیاست دولت تعامل با مجموعه نظام از جمله مجلس است و براین اساس تعامل منطقی بین نمایندگان و مدیریت اجرایی استان وجود دارد اما این رابطه تحمیلی نیست.

معاون استاندار استان با اشاره به وجود تنوع سیاسی در نمایندگان استان گفت: مشکلی با نمایندگانی که همراه با دولت نیستند هم نداریم زیرا مصالح استان و مردم را در نظر می گیریم.

زمانی خاصی برای تغییر فرمانداران تعیین نشده است

محمدی در پاسخ به سوالی در خصوص انتخاب فرمانداران اظهار داشت: هیچ گاه زمان خاصی را برای تغییر فرمانداران اعلام نکرده ایم و فرآیند تغییر فرمانداران هم به شکلی نیست که گزارش آن اعلام شود.

وی افزود: روند انتخاب فرمانداران در حال انجام است اما این انتخاب فرآیندی دارد که نمی توان به دلیل حفظ آبروی افراد، گزینه ها را اعلام کرد زیرا ممکن است فردی توانمندی اش در وزارت کشور تایید نشود.

وی یادآور شد: با این حال در آینده ای نزدیک شاهد تغییر و تحول در حوزه های وزارت کشوری خواهیم بود.

تغییرات مدیریتی در استان اندک بوده است

محمدی همچنین گفت: تاکنون تغییرات مدیریتی کمی در استان داشته ایم اما این تغییرات همگی بر اساس معیار اعتدال انجام شده و از همه جناح ها استفاده شده است.

وی در خصوص روند کند تغییر مدیران استانی نیز اظهار داشت: این کندی به دلیل این است که دولت می خواهد به شعارهایش در خصوص اعتدال در انتصابها عمل کند.