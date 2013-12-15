"مسوت اوزیل" از هواداران آرسنال عذرخواهی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال شنبه شب با نتیجه 6 بر 3 در زمین منچسترسیتی شکست خورد. در پایان این بازی بازیکنان تیم آرسنال به سمت تماشاگران تیم خود که به ورزشگاه "اتحاد" شهر منچستر آمده بودند رفته و از آنان تشکر کردند. این در حالی است که" مسوت اوزیل" از انجام چنین کاری صرفنظر کرد.
وی پس از این شکست، از طریق صفحه فیسبوک خود از تماشاگران آرسنالی به خاطر این حرکت خود عذرخواهی کرد.
اوزیل نوشت: به خاطر اینکه در پایان بازی از هواداران آرسنال تشکر نکردم عذرخواهی میکنم. شما برای من خیلی خیلی اهمیت دارید و میدانم که هزینه کردهاید و راه درازی را پیمودهاید تا ما را حمایت کنید. من به خاطر نتیجه بازی ناراحت بودم اما میبایست نزد شما میآمدم و تشکر میکردم.
هافبک آلمانی تیم فوتبال آرسنال همچنین گفت: میدانم که این رسم بزرگ آرسنالیهاست که چه بازی را ببرند، چه ببازند و چه مساوی کنند، باید از تماشاگران تشکر کنند.
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