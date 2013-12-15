آغاز قریب الوقوع عملیات در منطقه استراتژیک یبرود/ پاکسازی 7 منطقه در حومه حلب از تروریستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه سوری الوطن، ارتش سوریه روز گذشته به طور کامل کمربند امنیتی را گرداگرد منطقه عدرا در حومه دمشق کامل , حمله به مخفیگاههای تروریستها را آغاز کرد.

همچنین با پاکسازی هفت روستا در منطقه خناصر مسیر منتهی به استان حلب از این مناطق به طور کامل تحت پوشش امنیتی قرار گرفت.

یک منبع امنیتی درباره عملیات ارتش سوریه در نقاط تحت محاصره تروریستها اظهار داشت: ارتش سوریه در این عملیاتها بسیار دقیق عمل می کند چون باید جان غیر نظامیان را که توسط تروریستها گروگان گرفته شده اند، حفظ کند.

از سوی دیگر، با توجه به بمباران شدید مواضع تروریستها در منطقه یبرود (حومه دمشق) منابع امنیتی پیش بینی می کنند عملیات ارتش برای باز پس گیری کامل آن و فراری دادن تروریستها تا ساعاتی دیگر آغاز شود.