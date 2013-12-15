جنایت جدید تروریستها در حومه دمشق/ 80 غیرنظامی در عدرا قتل عام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه روسیا الیوم در دمشق اعلام کرد: تروریستهای گروه مسلح موسوم به "لواء الاسلام" که از شاخه های جبهه تروریستی النصره محسوب می شود 80 غیر نظامی را در منطقه عدرا اعدام کرده اند.

خبرنگار این شبکه که به همراه نیروهای ارتش سوریه در حومه دمشق حضور دارد، افزود: درگیریها در منطقه عدرا از طی روزهای اخیر شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.

بنابراین گزارش، جنایت تازه گروههای تروریستی در منطقه عدرا در حالی رخ داده که ارنش سوریه به تازگی با هدف قرار دادن مخفیگاههای گروههای مسلح در این منطقه آنها را وادار به عقب نشینی کرده بود.

ارتش سوریه با ایجاد کمربند امنیتی گرداگرد عدرا در حال انجام عملیاتهای ویژه علیه تروریستهای حاضر در این منطقه است.

منابع امنیتی، عملیات ارتش سوریه در این منطقه را بزرگ توصیف کرده اند.