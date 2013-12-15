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۲۴ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۵۸

عمزان الزعبی:

ارتش سوریه در بهترین وضعیت قرار دارد/ واشنگتن دست سعودیها را در سوریه باز گذاشته است

ارتش سوریه در بهترین وضعیت قرار دارد/ واشنگتن دست سعودیها را در سوریه باز گذاشته است

وزیر امور اطلاع رسانی سوریه تاکید کرد: عربستان تلاش دارد موضع سیاسی خود را متفاوت با آمریکا نشان دهد، اما واقعیت این است که آمریکا دست آنها را برای ویرانی سوریه باز گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، "عمران الزعبی" وزیر اطلاع رسانی سوریه در گفتگو با تلویزیون دولتی سوریه اظهار داشت: عربستان سعودی اصلی ترین حامی (تسلیحاتی و مالی) حملات علیه ارتش سوریه است.

وی افزود: البته سعودیها تلاش دارند موضع سیاسی خود را متفاوت با آمریکا نشان دهند، اما در واقع آنها با یکدیگر در یک مسیر قرار دارند و عربستان سعودی پایگاهی برای آمریکا در منطقه است.

الزعبی تاکید کرد: در همین راستا آمریکا با توجه به تمایل خود برای ویرانی سوریه، دست سعودیها را در این کشور باز گذاشته است.

وی با تاکید براینکه 75 درصد از تروریستهای حاضر در سوریه، سوری نیستند، افزود: نیروهای امنیتی در بهترین وضعیت ممکن قرار دارند و با تروریستها در هر مکانی مبارزه می کنند و با پیشرویهای خود بر مناطقی که قبلا دست تروریستها بوده، سیطره پیدا می کنند.

کد مطلب 2195795

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