پرسش هیات اروپایی از نمایندگان مجلس درباره آزادی بیان و فعالیت حزبی و تحریم ها 

سید هادی حسینی که در دیدار نمایندگان با هیات پارلمانی اروپا حضور داشت، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، درباره این دیدار گفت: محور اصلی گفتگو ها در این دیدار، آزادی بیان گروه ها و احزاب سیاسی در ایران، نقض قرار داد ژنو از سوی آمریکا و چگونگی مقاومت ملت ایران در برابر چالش های ناشی از تحریم ها بود.

نماینده مردم قائم شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از بحث های محوری در این دیدار نقض قرار داد ژنو از سوی آمریکا و دامن زدن به بی اعتمادی موجود در میان ملت ایران نسبت به آمریکا بود، نمایندگان هیات اروپایی در این خصوص اظهار نظر خاصی نکردند تنها بر ضرورت ادامه گفتگو ها و روابط صلح آمیز در جهان تاکید کردند.

حسینی یاد آور شد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این جلسه اعلام کردند نه دین ما جنگ طلب است نه کشور ما، جمهوری اسلامی ایجاد فضای وفاق و صلح در جهان را دنبال می کند، اما غرب قابل اعتماد نیست، اگر فضای اعتماد پایه ریزی شود ایران آمادگی تداوم گفتگو های صلح آمیز را دارد.

وی با اشاره به سوالات هیات اروپایی در خصوص میزان آزادی احزاب و گروه های سیاسی و اقلیت ها در ایران اظهار داشت: نمایندگان حاضر در این جلسه آزادی های سیاسی را که پس از انقلاب برای احزاب و گروه ها ایجاد شده تشریح کردند و در خصوص وجود گروه های سیاسی مختلف در مجلس شورای اسلامی و دولت توضیحاتی دادند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از اعضای هیات پارلمانی اروپا اعلام کرد چهره ای که در دنیا از ایران ترسیم شده است متفاوت با واقعیات موجود در ایران است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این جلسه تاکید کردند که جامعه جهانی مبنی بر ارتباطات است، جمهوری اسلامی خواهان صلح جهانی است و مجلس شورای اسلامی ارتباط با مجلس اروپا را فرصتی برای تعمیق روابط و همدلی می داند.

حسینی با اشاره به سئوال نمایندگان پارلمان اروپا در خصوص راهکار های ایران برای حل چالش های اقتصادی و فائق آمدن بر تحریم ها افزود: تاجگردون نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این خصوص اعلام کرد، شاید شرایط اقتصادی ایران سخت باشد اما با تدابیر اقتصادی و استفاده از توان داخلی سعی می کنیم از این چالش ها عبور کنیم و بر اساس سند چشم انداز 20 ساله به قدرت اول منطقه تبدیل شویم، امروز نیز در بسیاری از علوم و فنون به قدرت اول منطقه تبدیل شده ایم.

به گزارش مهر هیات پارلمانی اروپا روز جمعه وارد ایران شد، اعضای اصلی این گروه خانم تریا کرونبرگ (از فنلاند که ریاست هیات را هم برعهده دارد)، کورنلیا ارنست (آلمان)، ماریتژه شاکه (هلند) هستند.

دیدار با علی لاریجانی رئیس مجلس ، آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، محمد جواد لاریجانی معاون حقوق بشر قوه قضاییه ، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و خانواده شهدای هسته ای نیز در برنامه هیات پارلمانی اروپا قرار دارد.