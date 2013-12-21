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۳۰ آذر ۱۳۹۲، ۸:۴۲

حاج رضایی در گفتگو با مهر:

فوتبال ایران شش ماه سرنوشت‌ساز پیش‌رو دارد/ نباید فرصت را از دست بدهیم

فوتبال ایران شش ماه سرنوشت‌ساز پیش‌رو دارد/ نباید فرصت را از دست بدهیم

کارشناس فوتبال ایران معتقد است تفهیم اهمیت موفقیت تیم ملی در جام جهانی برزیل خودش اهمیت بسزایی دارد و باشگاه‌ها و مربیان بدانند که همه چیز باید در موفقیت تیم ملی ذوب شود. وی همچنین تاکید کرد برای موفقیت در تیم ملی شش ماه فرصت است و همه مسئولان و باشگاه ها باید حامی تیم ملی باشند تا بتوانیم حضوری آبرومند در جام جهانی داشته باشیم.

امیر حاج رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تاکیدهای کارلوس کی‌روش مبنی بر حمایت و همدلی همه باشگاه‌ها و جامعه فوتبال برای موفقیت تیم ملی در جام جهانی 2014 برزیل اظهار داشت: ما 6 ماه گذشته را از دست داده ایم. کی‌روش آن موقع برنامه‌ای برای آماده سازی تیم ملی داشت که بنا به دلایلی عملی نشد. ولی حالا اگر می‌خواهیم حضوری آبرومندانه و امیدوارانه در جام جهانی داشته باشیم، نباید 6 ماه آینده را از دست بدهیم.

وی افزود: تمرینات پرفشار، اردوهای آماده سازی، حضور تمام ملی پوشان در ادوهای تیم ملی، تعامل با کنفدراسیون فوتبال آسیا و مسائلی از این دست باید توسط فدراسیون فوتبال مدیریت شود و کادر فنی هم تمرکزش را روی برنامه‌های آماده سازی و فنی بگذارد.

کارشناس فوتبال ایران به توضیح خود درباره حضور امیدوارکننده ایران در جام جهانی پرداخت و یادآور شد: مفهوم حضور امیدوارکننده این نیست که امیدوار باشیم از گروهمان صعود کنیم. به هر حال وقتی تیم ملی آماده‌تر باشد می‌توانیم جانانه‌تر بازی کنیم. مصداق این موضوع هم هفته گذشته در مسابقات لیگ قهرمانان اروپا رخ داد، جایی که سه تیم دورتموند، ناپل و آرسنال 12 امتیازی شدند ولی ناپل به خاطر تفاضل گل کمتر از صعود بازماند. با این حال هواداران ناپل به هیچ عنوان خجالت زده نیستند چون بازیکنانشان در این مسابقات جنگیدند.

حاج رضایی ادامه داد: من هم همین را می‌خواهم. تیم ملی باید در جام جهانی بجنگد و اگر هم نتوانست صعود کند، اتفاق بدی رخ نداده است.

وی با تاکید بر اینکه باید 6 ماه آینده را دریابیم، خاطرنشان کرد: مسئولان باید به ندای مردم؛ مردمی که همیشه پشتوانه و حامی تیم ملی بوده‌اند پاسخ بدهند و باز برای آماده نشدن تیم ملی بهانه‌های آنچنانی نیاورند.

حاج رضایی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اختلاف نظر باشگاه‌ها با تیم ملی برای در اختیار داشتن بازیکنان ملی پوش، تصریح کرد: سرمربی تیم ملی باید با مدیران و مربیان باشگاهی تعامل و گفتگو داشته باشد. ولی نکته مهم تفهیم اهمیت موفقیت ملی است. باید به همه تفهیم شود که همه چیز در موفقیت تیم ملی ذوب شود. البته باشگاه‌ها هم اهداف خودشان را دارند ولی هدف آنها به بزرگی تیم ملی نیست. همه باید درک کنند و با تیم ملی همکاری داشته باشند تا بتوانیم در جام جهانی در حد و اندازه خودمان ظاهر شویم.

کد مطلب 2196570

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