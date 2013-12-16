به گزارش خبرنگار مهر، یکی از برنامه‌های ویژه آماده‌سازی تیم ملی ایران که از سوی کارلوس کی‌روش پیشنهاد شده است، در اختیار داشتن تمام بازیکنان تیم ملی از جمله نفرات چهار نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا از تاریخ 20 فرودین‌ماه و پس از پایان سیزدهمین دوره لیگ برتر است. البته او در نشست روز یکشنبه خود اعلام کرد که "اگر بخواهیم برای جام جهانی تدارک ویژه داشته باشیم فقط همین راه پیش روی ماست."

زلاتکو کرانچار در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اینکه آیا حاضر است بازیکنان ملی‌پوش خود را از 20 فرودین‌ماه سال آینده در اختیار تیم ملی قرار دهد، اظهار کرد: قطعا موظف هستیم که ملی‌پوشان خود را بعد از 7 می به تیم ملی تحویل دهیم زیرا قرار است به عنوان نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا حضور یابیم.

وی در ادامه افزود: اگر سپاهان اصفهان، استقلال تهران، فولادخوزستان و تراکتورسازی تبریز بتوانند در لیگ قهرمانان آسیا نتایج خوبی را کسب کنند، نمرات فوتبال ایران در آسیا افزایش یافته و همچنان شانس کسب 4 سهمیه در لیگ قهرمانان را خواهید داشت.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان همچنین یادآور شد: در ابتدا وقتی بازیکنان ملی‌پوش تیم‌های باشگاهی در لیگ قهرمانان آسیا حضور یابند، کاملا در فرم لازم قرار داشته و در شرایط بازی قرار دارند. دوما در همه جای دنیا و همه تیم‌هایی که به جام جهانی راه یافته‌اند، زمان لازم را در ماه می سال 2014 تا آغاز جام جهانی دارند تا برای حضور در جام جهانی به آمادگی کامل دست یابند.

وی با بیان اینکه فیفا زمان‌هایی را مشخص کرده تا تیم‌های راه یافته به جام جهانی بازی‌های تدارکاتی خود را در آن زمان‌ها انجام دهند، تاکید کرد: تا جائیکه به من مربوط می‌شود، ملی‌پوشان خود را تا پایان لیگ قهرمانان آسیا به تیم ملی نمی‌دهم زیرا موفقیت در لیگ قهرمانان آسیا هم از نظر مالی برای تیم و بازیکنان و هم رده‌بندی برای فوتبال ایران مهم است.

کرانچار در ادامه تصریح کرد: مبادا فراموش کنیم سپاهان در 7 سال گذشته عملکرد بسیار خوبی در لیگ قهرمانان آسیا داشته و امروز بیش از 200 امتیاز را برای فوتبال ایران به ارمغان آورده تا امسال 4 سهمیه باشگاه‌های کشورتان در لیگ قهرمان آسیا قطعی شود.

وی با ابراز تعجب از اینکه چرا باید بازیکنان خود را زودتر از پایان لیگ قهرمانان آسیا در اختیار تیم ملی قرار دهد، خاطرنشان کرد: در هیچ کجای دنیا ملی‌پوشان خود را زودتر در اختیار تیم ملی قرار نمی‌دهند. البته شاید در مکزیک این اتفاق بی‌افتد که لیگ را به خاطر تیم ملی قطع کرده و اردوی آماده‌سازی خود را بدون حضور لژیونرها برگزار می‌کنند.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان در مورد اینکه آیا نمی‌خواهد برای حل این مشکل با کارلوس کی‌روش جلسه بگذارد، اظهار کرد: با کمال میل برگزاری این جلسه را می‌پذیرم، من دو سال است منتظر نشست با کی‌روش هستم، درحالیکه در شرایط عادی باید زودتر همدیگر را می‌دیدیم. البته دیداری کاملا اتفاقی بعد از مسابقه با استقلال با همدیگر داشتیم و چندی پیش هم با سیموئز جلسه‌ای داشتم که همین صبحت‌ها را همانجا به دستیار کی‌روش منتقل کردم.

وی با بیان اینکه به قوانین حاکم بر فوتبال پایبند است، افزود: زمانیکه هدایت تیم ملی کرواسی را برعهده داشتم، خودم به این مسائل اهمیت می‌دادم. حتی با تیم کرواسی در جام جهانی حضور داشتم و با توجه به تجربیاتی که با تیم‌های ملی کرواسی و مونته‌نگرو داشتم، باید بگویم یک ماه و نیم زمان بسیاری خوبی بوده و برای آماده‌سازی تیم ملی کفایت می‌کند، اگر تیم ملی برنامه آماده‌سازی داشته باشد.

کرانچار در پایان گفت: فاصله زمانی 17 اردیبهشت‌ تا 26 خرداد زمان بسیار خوبی است که تیم ملی ایران به مصاف تیم‌های قدرتمندی از آمریکای لاتین و آفریقا برود تا برای دیدار با نیجریه و آرژانتین آماده‌تر شود. در ماه‌های فوریه و مارس هم روزهای فیفا وجود دارد که می‌توان از آن برای برگزاری بازی دوستانه استفاده کرد، نه تعطیلی لیگ. واقعا کی‌روش که خودش سرمربی پرتغال، دستیار فرگوسن در منچستر و سرمربی رئال مادرید بوده، نباید از من آموزش ببیند.