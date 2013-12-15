ارتباط کمرنگ صنعت و دانشگاه در اشتغالزایی/ وقتی مدرک دانشگاهی تنها در ارتقاء تحصیلات کاربرد دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بیشتر دانشجویان از کمرنگ بودن ارتباط صنعت و دانشگاه سخن می گویند که با توجه به اینکه 60 درصد دانشگاه های علمی کاربردی در جوار کارخانه ها قرار دارد اما به علت رابطه سرد علم و صنعت دانشجویان برای کار در کارخانه ها بکار گرفته نشده و استعدادهای آنها مورد غفلت قرار می گیرد.

بر اساس این گزارش، با توجه به افزایش نرخ بیکاری در سال های گذشته و تعطیلی بسیاری از کارخانه های در آذربایجان شرقی که عنوان قطب صنعت کشور را یدک می کشد، بیشتر دانشجویان این مراکز به سمت شغل های کاذب کشیده شده اند.

شغل یکی از نیازهای اساسی جوانان به ویژه دانشجویانی به شمار می رود که به دنبال رسیدن به شغل مورد نیاز خود از راه تحصیل علم هستند و به علت نداشتن کار مناسب و پایدار از رفتن زیر بار مسئولیت خودداری می کنند که این امر بیش از پیش به توجه جدی متولیان امر نیاز دارد تا با حمایت های خود باعث ایجاد اشتغال و حمایت از طرح های کارآفرینی آنها شوند.

برگزاری نمایشگاه کارآفرینی و اشتغال از سوی دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان شرقی برای نخستین بار در قطب صنعتی ایران راه کاری مناسب برای جوانان و توسعه اشتغالزایی و کارآفرینی آنها به شمار می رود اما باید به این نکته نیز توجه داشت که برگزاری این نمایشگاه ها تا چه حدی می تواند پاسخگوی نیاز شغلی جوانان باشد.

دانشگاه هایی که همسایه کارخانه ها هستند

رئیس واحد استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قرار گرفتن 60 درصد دانشگاه های مراکز جامع علمی کاربردی در جوار کارخانه های استان گفت: در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان 21 هزار دانشجو مشغول به تحصیل هستند و نزدیک به 60 درصد دانشگاه های آنها در جوار کارخانه ها قرار دارند.

محمد امین فرد 38 مرکز جامع و علمی کاربردی را در استان فعال دانست و افزود: از این تعداد مرکز دانشگاهی 31 مرکز در تبریز و هشت مرکز دیگر در شهرستان ها فعالیت می کنند

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وی با اشاره به افزایش رشته های مراکز علمی کاربردی آذربایجان شرقی گفت: با ورود تکنولوژی های پیشرفته و متناسب با شغل های جدید آمار رشته های تحصیلی مراکز این دانشگاه ها افزایش می یابد.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان شرقی به آمار رشته های دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اشاره کرد و ادامه داد: در دانشگاه علمی کاربردی کشور یک هزار رشته تحصیلی وجود دارد که سهم رشته های تحصیلی آذربایجان شرقی چهارصد رشته است.

معرفی کارآفرینان و مولدان کسب و کار دانشگاه علمی و کاربردی به صنایع آذربایجان شرقی

امین فرد با بیان اینکه نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی برای نخستین بار در آذربایجان شرقی برگزار می شود اظهار داشت: این نمایشگاه با اهداف معرفی کارآفرینان و مولدان کسب و کار دانشگاه علمی و کاربردی برای صنایع ، معرفی رشته ها و مشاغل قابل احراز، کلینیک اشتغال و کارآفرینی، نمایشگاه کار، نمایشگاه مشاغل خانگی، برگزاری کارگاه های آموزشی کسب و کار، نمایشگاه عکس و چند رسانه ای است.

وی اضافه کرد: این نمایشگاه همزمان با 16 استان دیگر کشور در حال برگزاری است که در این نمایشگاه صاحبان صنعت از طرح های دانشجویان بازدید می کنند.

ارتباط علم و صنعت یکی از مهم ترین رسالت دانشگاه جامع علمی کاربردی است

معاون آموزش و پژوهش دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان شرقی در خصوص ایجاد رابطه قوی بین علم و صنعت در استان برای توسعه اشتغالزایی و کارآفرینی گفت: در توسعه اشتغالزایی و کارآفرینی نیازهای واقعی دانشجویان شناسایی شده و بر اساس آن مشاوره کارآفرینی، اشتغال و کارگاه های آموزشی در این زمینه برگزار می شود.

میرنریمان یوزباشی تشویق صنایع برای استفاده از طرح های دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه جامع علمی کاربردی را یکی از عوامل زمینه ساز فرصت های شغلی دانشجویان در صنعت دانست.

طرح های دانشجویان مراکز علمی کاربردی برای بازدید صاحبان صنایع به نمایش گذاشته شده است

وی ادامه داد: 30 مرکز علمی کاربردی استان در نمایشگاه توسعه اشتغال و کارآفرینی حضور دارند و در این نمایشگاه طرح های دانشجویان برای بازدید صاحبان صنایع به نمایش گذاشته شده و ظرفیت های دانشگاه علمی و کاربردی برای اقشار مختلف از جمله دانش آموزان مدارس نمایش داده می شود.

معاون آموزش و پژوهش دانشگاه جامع علمی کاربردی استان هم چنین در ادامه گفت: بازدید صاحبان صنایع و روسای شرکت ها موجب آشنایی آنها با طرح های دانشجویان و خرید چنین طرح هایی شده و زمینه ساز ادامه ارائه طرح ها توسط این قشر دانشگاهی و علمی می شود.

یوزباشی از برگزاری دوره های آموزشی در نمایشگاه توسعه اشتغال و کارآفرینی خبر داد و افزود: در این نمایشگاه دانشجویانی که در کارگاه های آموزشی کارآفرینی شرکت می کنند گواهی حضور در کارگاه اعطا می شود.

مدرک گرایی در اکثر دانشگاه ها صورت می گیرد/ اکثر دانشجویان برای دریافت مدرک دانشگاهی به تحصیل مشغول می شوند

وی هم چنین از مدرک گرایی اکثر دانشجویان مراکز جامع علمی کاربردی در استان گفت: در اکثر دانشگاه ها کارمندان و افراد میانسال برای افزایش حقوق بازنشستگی خود برای دریافت مدرک به دانشگاه ها مراجعه می کنند.

معاون آموزش و پژوهش دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گفت: اکثر دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی در ادارجات و کارخانه ها شاغل هستند و برای ارتقاء سطح تحصیلات به مراکز دانشگاهی مراجعه کرده و به تحصیل مشغول می شوند.

وی افزود: نمایشگاه اشتغال و کارآفرینی با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش و مراکز علمی و کاربردی استان در مرکز علمی کاربردی صنایع دستی تبریز از 23 تا 26 آذر ماه سالجاری در حال برگزاری است.

با توجه به اینکه دانشگاه جامع علمی کاربردی رسالت برقراری ارتباط علم و صنعت را دارد امید است با زمینه سازی اشتغالزایی و کارآفرینی برای جوانان و همچنین استقبال صاحبان صنایع از طرح ها و استعدادهای آنها شاهد کاهش آمار بیکاری در استان باشیم و زمینه های رشد و تعالی را برای دانشجویان این مراکز به ارمغان بیاوریم.

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گزارش از زهرا ناصران