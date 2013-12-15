اهدای یک باب منزل به انجمن حمایت از بیماران کلیوی شهرستان خرمدره

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید حسین موسوی، این منزل را که در مرکز شهرستان خرمدره قرار دارد، به مدت 2 سال به صورت رایگان برای شادی روح پدرش مرحوم سید اسماعیل موسوی و رفاه حال بیماران کلیوی اختصاص داد.
قرار است یک اتاق از این منزل در طول 3 ماه زمستان در اختیار بیمارانی قرار گیرد که برای درمان و دیالیز از روستاها به این شهرستان مراجعه می کنند و هزینه و محلی برای اقامت ندارند.
همچنین یک اتاق دیگر از این منزل اهدایی به صورت رایگان در اختیار یک بیمار پیوند کلیه قرار گرفت.
ناآگاهی، مهمترین عامل معلولیتهاست
معاون امور پیشگیری بهزیستی استان زنجان گفت: یکی از مهمترین دلایل بروز بیماریهای ژنتیکی و معلولیتها عدم آگاهی مردم درباره نحوه پیشگیری از بیماریها و ناتوانیهاست و علل نیمی از نابینایی، ناشنوایی و عقب ماندگی ذهنی شدید اختلالات ژنتیکی است.
گل نساء آقا محمدی افزود:مشاوره ژنتیک با بررسی احتمال ایجاد بیماری ژنتیکی در خانوادهها و ارائه اطلاعات لازم از طرف فرد مشاور به خانواده گامی بسیار مؤثر در جهت ارتقاء سطح آگاهی عموم مردم برای نیل به هدف متعالی یعنی ارتقای سلامت فرد و جامعه است.
معاون امور پیشگیری بهزیستی استان زنجان مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج را اولین گام برشمرد و گفت: مشاوره ژنتیک قبل از بارداری، حین بارداری و مشاوره |ژنتیک در فرزند دوم در خانوادههای دارای فرزند معلول مراحلی است که در کاهش معلولیتها در جامعه به عموم کمک میرساند.
آقامحمدی اساسیترین هدف مشاوره ژنتیک را تشخیص دقیق بیماری عنوان کرد و گفت: تشخیص درست یک بیماری ارثی، تخمین خطر ابتلا برای سایر افراد خانواده را مقدور میسازد و میتوان بر اساس آن روشهای درمانی و پیشگیری مناسبی را در پیش گرفت.
وی تصریح کرد: در ایران مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج چه خویشاوندی و چه غیر خویشاوندی ضروری است؛ چرا که افراد یک منطقه ممکن است در نسلهای قبل با هم فامیل بوده باشند.
معاون امور پیشگیری بهزیستی استان زنجان از وجود 20هزار بیماری ارثی در جامعه خبر داد و گفت: خطر اصلی ازدواجهای هم خون در واقع در مشابهتهای وراثتی زوجین است که از طریق به ارث رسیدن ژنهای مشترک از پدر و مادر به فرزندان بروز کند.
آقامحمدی ازدواجهای فامیلی، حاملگی در سن 35سالگی و بالاتر، وجود نقایص مادرزادی، عقب ماندگی ذهنی یا تأخیر در رشد و نمو، کوتاهی بیش از حد قد و سایر اختلالات رشدی ، نازایی یا سقطهای مکرر در زنان و عقیمی در مردان را از مهمترین موارد مراجعه به مشاوره ژنتیک برشمرد.
جزای نقدی میلیاردی برای قاچاقچی انواع پودر و داروهای انرژی زا در زنجان
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان از محکومیت ضبط خودرو ، کالاهای مکشوفه و جزای نقدی میلیاردی برای قاچاقچی انواع پودر و داروهای انرژی زا خبرداد.
حمیدرضا عزیزپور افزود: شعبه ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز اداره کل تعزیرات حکومتی استان زنجان قاچاقچی انواع پودر و داروهای انرژی زا خارجی را به ضبط کالاهای مکشوفه و مورد قاچاق و ضبط خودرو حامل کالاهای قاچاق و پرداخت مبلغ یک میلیارد و 620 میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم کرد.
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