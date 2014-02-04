220 بیمار کلیوی در خراسان شمالی وجود دارد/ خدمات رسانی رایگان 48 دستگاه دیالیز

مهري فرشاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اينكه 220 بيمار کلیوی دياليزي در خراسان شمالی وجود دارد، افزود: در استان 48 دستگاه دیالیز وجود دارد و این بيماران از خدمات رايگان دياليز بهره مند مي شوند.

به گفته وی دياليز در استان با 48 دستگاه در پنج بخش دولتي و يك بخش خصوصي انجام مي شود كه نسبت به افراد دياليزي، دستگاه هاي موجود در استان پاسخگوي نياز اين افراد است.

كارشناس بيماران خاص دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالي با اشاره به اينكه بيماراني كه به مدت طولاني تحت درمان دياليز قرار می گیرند به سوء تغذيه دچار مي شوند، گفت: سوء تغذيه مي تواند ناشي از دريافت غذاي كم و افزايش از دست دادن پروتئين براي بيماران دياليزي باشد اما با این وجود اين بيماران مي توانند با رعايت رژيم غذايي از طول عمر بيشتري برخوردار شوند.

فرشاد اظهار داشت: بيماران دياليزي استان بيشتر در رده سني 40 سال به بالا بوده و افرادي كه در سنین کم به این بیماری مبتلا شده بود؛ با پيوند کلیه درمان شدند.

اين مسئول اضافه کرد: متاسفانه بيماران کليوي تا زماني که يک چهارم کليه سالم است؛ علايمي بروز نمي دهند و زماني علايم نشان داده مي شوند که 80 درصد کليه بر اثر از دست دادن نفرون ها نارسا شده باشد که در اين زمان می باید هر چه سریع تر نسبت به درمان بیماری اقدام کرد در غیر این صورت بیمار نیاز به دیالیز پیدا می کند.

وي سوزش، تکرر و بي اختياري ادرار، تب و لرز، تهوع و استفراغ، ورم پاي چپ، درد پهلو و... را از نشانه ها و عوامل بروز مشکل کليوي دانست.

فرشاد در ادامه به مسئله تامین داروهای مورد نیاز بیماران کلیوی در استان پرداخت و گفت: به غیر از دیالیز، براي دسترسي به داروهايي كه بيماران کلیوی به صورت سرپايي نياز دارند مشكلي در استان وجود ندارد و آنها می توانند به راحتي داروهای مورد نیاز خود را از داروخانه ها تهيه كنند.

وی اضافه كرد: با توجه به اقدام وزارت بهداشت در بخش کاهش قیمت داروهای بیماران خاص و طی توافق نامه وزارت بهداشت با وزارت رفاه، داروهايي كه بیماران کلیوی نیاز دارند با قیمت مناسب در داروخانه عرضه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اکنون بر اساس آمار انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران در کشور حدود 24 هزار بیمار دیالیزی و 21 هزار بیمار پیوند کلیه وجود دارند.