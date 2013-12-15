به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلي منتظری پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی که در بیت پدری علی لاریجانی در قم برگزار شد، مشکل کمبود بودجه و نیروی انسانی را مورد اشاره قرار داد و بیان داشت: به علت کمبود بودجه نمی‌توانیم در دفتر امام جمعه نیز یک نفر را مستقر کنیم.

وی مشکل جاده را نیز از جمله مشکلات این بخش عنوان کرد و گفت:‌ متاسفانه مشکل جاده قنوات خطرات جانی فراوانی را برای ساکنان و حتی افرادی که در حال عبور و مرور هستند فراهم کرده است و این مسیر فاقد روشنایی کافی است.

امام جمعه قنوات به ضرورت احداث درمانگاه شبانه روزی در این بخش اشاره و بیان کرد:‌ بخش مرکزی دارای 30 هزار جمعیت است که 12 هزار نفر در شهر قنوات زندگی می‌کنند و با توجه به جمعیت، این بخش نیازمند درمانگاه شبانه روزی است.

درآمد گاز سراجه در منطقه هزینه نمی‌شود

حجت الاسلام منتظری به مشکل اشتغال جوانان این بخش اشاره و گفت: عدم توجه به اشتغال جوانان این بخش تبعات ناخوشایندی را به همراه دارد.

وی در ادامه بیان کرد: سراجه که از توابع این بخش است دارای چاه نفت است که سودی را برای منطقه به ارمغان نمی‌آورد و درآمد حاصل از گاز سراجه نیز در این منطقه هزینه نمی‌شود.

امام جمعه قنوات همچنین وجود شعبه دادگاه و شورای حل اختلاف را از دیگر نیازهای این بخش برشمرد و گفت: با توجه به جمعیت این بخش این دو مهم باید در این منطقه وجود داشته باشد تا مردم راهی شهر قم نشوند.