۴۰ میلیارد ریال به احیای قنوات خراسان شمالی اختصاص یافت

بهروز عربی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای احیای قنوات این استان در سال جاری چهار میلیارد و ۱۴۴ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان اعتباراختصاص یافت.

وی اظهار کرد: از این میزان ۳۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از محل سفر رهبری به استان بود که ۱۰۰ درصد آن ابلاغ و در حال جذب است، و ۹۴۷ میلیون ریال از محل اعتبارات خاص استان و ۶ میلیارد ریال نیز از محل کمک‌های فنی اعتباری بوده که تا کنون سه میلیارد ریال آن تخصیص یافته است.

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی احیای قنوات را در راستای توسعه کشاورزی عنوان کرد وافزود: قنوات با اولویت لایروبی و مرمرت در حال انجام است که تا کنون ۱۷ قنات در شهرستان فاروج لایروبی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، استان خراسان شمالی ۶۲۱ قنات با حجم آبدهی ۸۵ میلیون متر مکعب آب دارد.