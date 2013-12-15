اکوسای در توسعه اقتصادی و اجتماعی موفق بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، امین حسین رحیمی رئیس دیوان محاسبات کشور در هجدهمین نشست هیات رئیسه و ششمین کنگره اکوسای که عصر امروز در هتل پارسیان آزادی افتتاح شد طی سخنانی اظهار داشت: سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) سازمانی است که تشریک مسایی کشورهای خویشاوند را هدف داده. هدفی که اینجانب با تکیه بر ضرورت های تاریخی و خیرخواهی جمعی آن را بسیار والا و مقدس می دانم.

وی افزود: حقایق اقتصادی موجود جهان، یک ضرورت را پیش روی ما گسترده است و این حقایق که حتی کشورهای قدرتمند را با چالش های شدید اقتصادی مواجه ساخته و سیاست مداران و اندیشمندان را برای چاره جویی به تکاپو واداشته، ضرورت مدیریت صحیح مالی و استفاده بهینه از منابع موجود و تلاش برای هم افزایی از طریق تبادل تجربیات و اطلاعات و ارائه راه حل های عملی برای مشکلات مشترک در منطقه است.

رئیس دیوان محاسبات گفت: این هدفی است که سازمان برای حصول آن تاسیس گردید. اکوسای سازمانی است که می تواند از طریق بهبود حسابرسی دولتی، افزایش شفافیت مالی، ارتقاء پاسخگویی عمومی، توسعه عدالت اجتماعی و ارزش های انسانی، ریشه کن کردن فقر و جلوگیری از سوء مدیریت و سوء استفاده از منابع مالی عمومی کشورهای منطقه در اهدافی همچون توسعه اقتصادی و توسعه رفاه اجتماعی یاری رساند و تا حدودی در این زمینه موفق بوده است.

وی خاطر نشان کرد: امسال سازمان اکوسای هجدهمین سالگرد تاسیس خود را پیش سر می گذارد و مفتخر است با قریب به دو دهه فعالیت بی وقفه و مستمر به توسعه حسابرسی دولتی کمک کرده و منافع بسیاری را رقم بزند.

رئیس دیوان محاسبات ادامه داد: با یقین کامل عرض می کنم که علی رغم مشکلات موجود اکوسای به عنوان سازمان موفق عمل کرده است و با همت بیشتر برخواهد داشت.

وی ادامه داد: لازم است تاکید کنیم که نباید به سطح فعلی همکاری ها راضی بود و همواره باید برای توسعه سازمان تا سرحد امکان کوشید. لازمه این کار نه تنها حضور موثر در نشست ها و رویدادهای اکوسای است بلکه توسعه و تشویق تعاملات و همکاری های دوجانبه و چندجانبه در منطقه و اجرای دقیق مصوبات سازمان نیز در این زمینه می تواند نقش موثری را ایفا کند.

رئیس دیوان محاسبات در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد اکوسای در آینده ای نزدیک به سازمانی قوی و حرفه ای در زمینه حسابرسی دولتی در منطقه اکو تبدیل گردد و از طریق بتواند خود را به عنوان یکی از گروه های منطقه ای سازمان اینتوسای مطرح نماید.