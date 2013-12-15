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۲۴ آذر ۱۳۹۲، ۱۸:۴۶

پرویزی:

دولتي شدن مناسبت‌ها و کنار گذاشتن مردم ظلم به نظام است

دولتي شدن مناسبت‌ها و کنار گذاشتن مردم ظلم به نظام است

بجنورد - خبرگزاري مهر: استاندار خراسان شمالي گفت: دولتي شدن مناسبت هاي انقلابی و مذهبی و کنار رفتن و يا کنار گذاشتن مردم از اين مناسبت ها ظلم به نظام است.

به گزارش خبرنگار مهر، سيدعلي اکبر پرويزي، عصر یکشنبه در جمع مدیران دستگاه های عضو ستاد هماهنگی گرامیداشت دهه فجر خراسان شمالي، از آنچه که او دولتي شدن برنامه ها و مناسبت هاي انقلابي خواند، انتقاد کرد.

وي اظهار داشت: دولتي شدن برنامه هاي بزرگداشت مناسبت هايي نظير دهه فجر و کنار رفتن و يا کنار گذاشتن مردم از اين برنامه ها در واقع ظلم به نظام و انقلاب است.

به گفته پرويزي متاسفانه در طول سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي براي تبيين و تثبيت اهداف و آرمان هاي اين انقلاب درست عمل نکرده و موفق نبوده ايم.

نماينده عالي دولت يازدهم در خراسان شمالي از کارشناسان و متخصصان خواست تا در اين زمينه بررسي کرده و دلايل اين عدم موفقيت را مشخص کنند.

او همچنين از تعدد و موازي کاري در برنامه هاي گراميداشت مناسبت هاي انقلابي و مذهبي نيز انتقاد کرد و گفت: مسئولان بايد به جاي پرداختن به کميت برنامه ها، به کيفيت آنها توجه بيشتري داشته باشند.

پرويزي افزود: وقتي برنامه ها زياد و خرد مي شود؛ حوصله شرکت کنندگان سر مي رود و ديگر آن برنامه ها تاثير چنداني بر روي شرکت کنندگان نخواهد گذاشت.

استاندار خراسان شمالي گفت: علاوه بر اين تکرار برنامه هاي کم محتوا سبب مي شود تا حضور مردم در آنها کمتر شود و بالاجبار برنامه ها تنها با حضور متوليان و مسئولان و شمار اندکي از مردم برگزار شود.

پرويزي از مسئولان ستاد گراميداشت دهه فجر در خراسان شمالي خواست تا برنامه هاي گراميداشت اين دهه در هر شهرستان به دو و يا سه برنامه محوري خلاصه شود تا حضور مردم چشمگير و مؤثر باشد.

او به پيگيري اين رويه در بخش هاي فرهنگي نيز تاکيد کرد و گفت: مي بايد در ساير بخش هاي جامعه نيز تعداد نشست ها و برنامه ها کمتر و عمق آن بیشتر شود تا اثرگذاری آن افزايش يابد.
 

کد مطلب 2196236

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