به گزارش خبرنگار مهر، سيدعلي اکبر پرويزي، عصر یکشنبه در جمع مدیران دستگاه های عضو ستاد هماهنگی گرامیداشت دهه فجر خراسان شمالي، از آنچه که او دولتي شدن برنامه ها و مناسبت هاي انقلابي خواند، انتقاد کرد.

وي اظهار داشت: دولتي شدن برنامه هاي بزرگداشت مناسبت هايي نظير دهه فجر و کنار رفتن و يا کنار گذاشتن مردم از اين برنامه ها در واقع ظلم به نظام و انقلاب است.

به گفته پرويزي متاسفانه در طول سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي براي تبيين و تثبيت اهداف و آرمان هاي اين انقلاب درست عمل نکرده و موفق نبوده ايم.

نماينده عالي دولت يازدهم در خراسان شمالي از کارشناسان و متخصصان خواست تا در اين زمينه بررسي کرده و دلايل اين عدم موفقيت را مشخص کنند.

او همچنين از تعدد و موازي کاري در برنامه هاي گراميداشت مناسبت هاي انقلابي و مذهبي نيز انتقاد کرد و گفت: مسئولان بايد به جاي پرداختن به کميت برنامه ها، به کيفيت آنها توجه بيشتري داشته باشند.

پرويزي افزود: وقتي برنامه ها زياد و خرد مي شود؛ حوصله شرکت کنندگان سر مي رود و ديگر آن برنامه ها تاثير چنداني بر روي شرکت کنندگان نخواهد گذاشت.

استاندار خراسان شمالي گفت: علاوه بر اين تکرار برنامه هاي کم محتوا سبب مي شود تا حضور مردم در آنها کمتر شود و بالاجبار برنامه ها تنها با حضور متوليان و مسئولان و شمار اندکي از مردم برگزار شود.

پرويزي از مسئولان ستاد گراميداشت دهه فجر در خراسان شمالي خواست تا برنامه هاي گراميداشت اين دهه در هر شهرستان به دو و يا سه برنامه محوري خلاصه شود تا حضور مردم چشمگير و مؤثر باشد.

او به پيگيري اين رويه در بخش هاي فرهنگي نيز تاکيد کرد و گفت: مي بايد در ساير بخش هاي جامعه نيز تعداد نشست ها و برنامه ها کمتر و عمق آن بیشتر شود تا اثرگذاری آن افزايش يابد.

