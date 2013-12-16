تولید گاز ایران افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، پس از افزایش 25 میلیون مترمکعبی ظرفیت پالایش گاز ایران برای زنمستان سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ظرفیت تولید این انرژی پاک بار دیگر افزایش یافته است.



از این رو پس از بهره‌برداری از اولین ردیف شیرین‌سازی گاز در فاز 15 و 16 پارس جنوبی، بهره بردایر کامل از طرح ذخیره سازی گاز در مخزن سراجه قم، ظرفیت تولید گاز در قدیمی‌ترین پالایشگاه گاز ایران هم افزایش یافت.



فرشيد ابدالي مديرعامل پالايشگاه گاز بيدبلند با بیان اینکه با توجه به برودت شديد هوا، ميزان توليد گاز در اين پالايشگاه هم اكنون از ظرفيت اسمي فراتر رفته و به بيش از 28 ميليون متر مكعب در روز رسيده است، گفت: در حال حاضر ميزان توليد گاز در اين پالايشگاه نسبت به مدت مشابه سال گذشته بيش از 16.5 درصد افزايش يافته است.



این مقام مسئول با تاکید بر اینکه از اول آذرماه تاكنون ميزان توليد گاز در اين پالايشگاه به 642 ميليون و 857 هزار متر مكعب رسيده است، تصریح کرد: از این رو با دريافت گاز ترش فازهاي6 تا 8 پارس جنوبي از خط پنجم سراسري ظرفیت تولید گاز در قدیمی ترین پالایشگاه گاز ایران افزایش یافته است.



وی با یادآوری اینکه انتقال گازهای تر شپارس جنوبی به پالایشگاه بیدبلند منجر به افزایش حداکثری ظرفیت تولید گاز و افزایش توليد و برداشت صيانتي از مخزن مشترك پارس جنوبي شده است، بیان کرد: از این رو در چهل و دومین سال فعالیت پالایشگاه بیدبلند، یک رکورد جدید تولید گاز در این واحد پالایشگاهی به وقوع پیوسته است.



ابدالی با اشاره به اينكه ميزان كل گاز دريافتي از خط پنجم سراسري از روز 16 خرداد سال 89 تاكنون به بيش از 12 ميليارد و 307 ميليون متر مكعب رسيده است، يادآور شد: روزانه بیش از 12 ميليون مترمكعب گاز از پارس جنوبي برای تصفيه و تزريق به شبكه، تحویل پالایشگاه بیدبلند می شود.



به گزارش مهر، پالايشگاه گاز بيدبلند اولين پالايشگاه گاز ايران و خاورميانه است و طراحي اين پالايشگاه ابتدا به منظور تصفيه گازهاي ترش منطقه آغاجاری ومارون وهمچنين گازهاي ترش حوزه ي آهار و صدور به خارج از كشور انجام شد و در روز 25 آذر سال 1350 شمسی به طور رسمي افتتاح شد.