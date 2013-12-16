به گزارش خبرگزاری مهر، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران به همراه جمعی از مسئولان فرهنگ و هنر و هنرمندان عرصه هنرهای تجسمی از نمایشگاه دیدن خواهند کرد.

خبرنگاران و اهالی رسانه نیز می توانند در حاشیه این بازدید به گفتگو با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران بپردازند.

این در حالی است که تاکنون دانا بارتلت هنرمند آمریکایی، سلمان الحجری هنرمند اهل عمان و فرخ نعمت‌زاد از تاجیکستان در هفته اول برگزاری جشنواره در تهران حاضر شده و ضمن تبادل نظر با هنرمندان ایرانی کارگاه آموزشی را با موضوع گرافیک برگزار کردند.

علاوه بر این نیز جینا موسی و احلام عباس از لبنان برای برپایی کارگاه آموزشی در سومین جشنواره جهانی هنر مقاومت شنبه 23 آذرماه و جان لنت از آمریکا هم امروز 25 آذرماه وارد ایران شده اند و تا فردا هم راعد خلیل از سوریه، شهید العلم از بنگلادش، هیلدا هیلاری از اُردن و عُصام خازم از لبنان برای برپایی کارگاه آموزشی و داوری آثار در جشنواره حاضر خواهند شد.

غلامعلی طاهری دبیری بخش طراحی و چاپ دستی، محمد خزایی دبیر بخش پوستر، سید عباس میرهاشمی دبیری بخش عکس، خشایار قاضی زاده دبیری بخش تصویرسازی، حسین غلامی دبیری بخش نقاشیخط، مینا صدری دبیری بخش نگارگری، طاهر شیخ‌الحکمایی دبیری بخش طرح‌های حجمی، سید مسعود شجاعی طباطبایی دبیری بخش کارتون و کاریکاتور، سید علیرضا گلپایگانی دبیری بخش انیمیشن، مصطفی گودرزی دبیری بخش هنرهای جدید و مفهومی و علی‌اصغر شیرازی دبیری بخش پژوهش‌های علمی را بر عهده دارند.

نمایشگاه سومین جشنواره جهانی هنر مقاومت که ریاست آن را جواد جباری بر عهده دارد، با دبیر کلی حبیب ا... صادقی و دبیر اجرایی محمد حبیبی، هم اکنون در فرهنگستان هنر گشایش یافته و تا 5 دی ماه سال جاری همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 10 الی 19 میزبان علاقه مندان است.

مراسم اختتامیه سومین جشنواره جهانی هنر مقاومت هم شنبه 30 آذر ماه ساعت 14 در "سالن ایران" واقع در موسسه فرهنگی هنری صبا فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد.