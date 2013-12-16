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۲۵ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۴۹

قوسیان مقدم:

1600 تن بذر گواهی شده غلات در شهرستان چناران توزیع شد

1600 تن بذر گواهی شده غلات در شهرستان چناران توزیع شد

چناران - خبرگزاري مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چناران از توزیع بذر گواهی شده به منظور افزایش تولید غلات بین کشاورزان این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا قوسیان مقدم ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: در سال زراعی جاری به منظور افزایش توان تولید گندم وجو، تنوع بذری در سطح مزارع به منظوری کاهش ریسک افات  انواع بذر گندم آبی، گندم دیم و جوآبی در کلاس های مختلف مادری و گواهی شده توزیع شده است.

وی افزود: نیاز بذری گندم آبی شهرستان سه هزار و  300 تن است که از این مقدار  یک هزار و 200 تن گواهی شده و مادری و مابقی از محل بذور خودمصرفی تامین شده است.

مدیر جهاد کشاورزی افزود: بیش از دوهزار نفر از بهره برداران شهرستان چناران از مزایای بذر یارانه دار گواهی شده بر اساس میزان مالکیت اب و زمین بهره مند شده اند.

قوسیان مقدم  افزود: کشاورز انیکه امسال بذر گواهی شده دریافت کرده اند تا دو سال دیگر از محل گندم تولیدی خود بذر مصرفی برای کشت سال بعد را تامین کنند.

وي ادامه داد: بذور توزیغی در سال جاری به منظور مقابله با بیماریهای گیاهی با انواع قارچ کش ها ضدعفونی شده است.

 

کد مطلب 2196852

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