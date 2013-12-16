1600 تن بذر گواهی شده غلات در شهرستان چناران توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا قوسیان مقدم ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: در سال زراعی جاری به منظور افزایش توان تولید گندم وجو، تنوع بذری در سطح مزارع به منظوری کاهش ریسک افات انواع بذر گندم آبی، گندم دیم و جوآبی در کلاس های مختلف مادری و گواهی شده توزیع شده است.

وی افزود: نیاز بذری گندم آبی شهرستان سه هزار و 300 تن است که از این مقدار یک هزار و 200 تن گواهی شده و مادری و مابقی از محل بذور خودمصرفی تامین شده است.

مدیر جهاد کشاورزی افزود: بیش از دوهزار نفر از بهره برداران شهرستان چناران از مزایای بذر یارانه دار گواهی شده بر اساس میزان مالکیت اب و زمین بهره مند شده اند.

قوسیان مقدم افزود: کشاورز انیکه امسال بذر گواهی شده دریافت کرده اند تا دو سال دیگر از محل گندم تولیدی خود بذر مصرفی برای کشت سال بعد را تامین کنند.

وي ادامه داد: بذور توزیغی در سال جاری به منظور مقابله با بیماریهای گیاهی با انواع قارچ کش ها ضدعفونی شده است.