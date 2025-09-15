به گزارش خبرگزاری مهر، هادی باقری در بازدید از انبار و کارگاه بوجاری بذر گندم اتحادیه تعاونی روستایی استان، بر لزوم ارتقای کیفیت و افزایش بهره‌وری تأکید کرد.

وی اظهار کرد: در سال زراعی پیش رو، بذرهای گواهی‌شده از ارقام مختلفی مانند احسان، آراز، تکتاز، کلاته و فلاح تولید خواهند شد.

باقری افزود: این میزان تولید نه تنها به افزایش ضریب نفوذ بذور استاندارد در استان کمک کرده، بلکه مسیر را برای بهره‌برداری بهینه از منابع کشاورزی فراهم کرده است.

وی همچنین با توصیه به کشاورزان برای استفاده از بذور گواهی‌شده به عنوان پایه‌ای برای کشت موفق گندم، ابراز امیدواری کرد که روند صعودی تولید و بهره‌وری در سال‌های آینده ادامه یابد و بدین ترتیب شاهد رشد و پایداری بیشتر در اقتصاد کشاورزی مازندران باشیم.