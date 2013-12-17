اسماعیل عالیزاد دبیر سی و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر درباره معرفی مدیران بخش های مختلف جشنواره به خبرنگار مهر توضیح داد: مدیران بخش های مختلف جشنواره از مدتی قبل انتخاب شده اند و در حال حاضر در حوزه های فعالیتی‌شان مشغول کار هستند. قرار است هفته آینده اسامی آنها به صورت یک جا اعلام شود.

وی درباره هیات بازبین بخش چشم انداز جشنواره و اعلام اسامی نمایش های این بخش گفت: محمد باقر قهرمانی، فریندخت زاهدی و حسین کیانی که نمایش های بخش نسل نو را بررسی کرده بودند نمایش‌های بخش چشم‌انداز را هم می بینند. امروز آخرین آثار بخش صحنه ای مورد بازبینی قرار خواهند گرفت و بعد از آن هم نشستی برای دیدن آثار شهرستانی که فیلم آثارشان را به دبیرخانه ارسال کرده اند برگزار خواهد شد. بعد از دیدن آثار نتایج بخش چشم انداز طبق اعلام قبلی اوایل دی ماه منتشر می شود.

عالیزاد درباره تزریق بودجه به جشنواره عنوان کرد: خوشبختانه بخشی از بودجه به جشنواره تزریق شده است که در حال حاضر برای بخش های اجرایی و هزینه هایی که برای بخش بین الملل از جمله تهیه بلیت برای مهمان ها و رزرو مکان اقامت نیاز است، اختصاص می یابد.

دبیر جشنواره در پایان صحبتهایش متذکر شد: البته این کار به معنای آن نیست که بخش های دیگر مورد توجه ما نیستند چون تا قبل از آغاز جشنواره بقیه بودجه نیز تزریق خواهد شد که صرف هزینه های دیگری مثل پرداخت کمک هزینه به گروه های شرکت کننده و حق الزحمه داوران می شود. بنابراین همه تلاشمان را می کنیم که به همه وعده هایی که پیش از این داده شده تحقق ببخشیم.

سی و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر از 24 دی تا 12 بهمن ماه برگزار می شود.