برگزاری مراسم دومین سال درگذشت "کیم جونگ ایل"/ سئول مدعی احتمال آزمایش اتمی پیونگ یانگ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری بی بی سی در گزارشی با اشاره به برگزاری مراسم دومین سال فوت "کیم جونگ ایل" رهبر سابق کره شمالی از رژه رفتن هزاران سرباز با یونیفورم سبز تیره و سوگند وفاداری خوردن به کیم جونگ اون تنها چند روز پس از اعدام شوهر عمه رهبر کره شمالی خبر داد.



خبر دیگر اینکه بان کی مون دبیرکل سازمان ملل اعدام شوهر عمه رهبر کره‌ شمالی و دومین مرد قدرتمند این کشور را اتفاقی غیرمنتظره و شگفت آور خواند و ضمن ابراز نگرانی درباره افزایش تنش ها در شبه جزیره کره از کشورهای همسایه خواست تا اقدام شتابزده ای را در این زمینه انجام ندهند.



وی در ادامه با تاکید بر لزوم ازسرگیری مذاکرات شش جانبه خواستار پایبندی کره شمالی به قطعنامه های شورای امنیت و رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم این کشور شد.



سئول که از اعدام شوهر عمه رهبر کره‌شمالی بسیار متعجب شده است درباره انجام اقدامات تحریک آمیز علیه کره جنوبی در اوایل سال 2014 ابراز نگرانی کرد.



در همن حال کیم گوآن جین وزیر دفاع کره‌ جنوبی در نشستی با فرماندهان ارشد ارتش افزایش ناآرامی ها در کره شمالی را از جمله پیامدهای اعدام شوهر عمه رهبر این کشور خواند.



پارک گئون های رئیس جمهوری کره جنوبی نیز روز گذشته در نشستی با مقامات ارشد کشورش نگرانی خود را از احتمال افزایش اقدامات تحریک آمیز کره شمالی در پی اعدام شوهر عمه رهبر کره شمالی ابراز کرد و از وزرای خود خواست تا هر اقدامی را برای جلوگیری از چنین اقداماتی انجام دهند.



همچنین با وجود فرا خواندن تجار کره شمالی از چین در پی اعدام شوهر عمه رهبر این کشور به دلیل داشتن روابط نزدیک تجاری با چین و نقش داشتن در طرح های اقتصادی با این کشور، معاون فرماندهی کل قوا در کره شمالی در مراسم یادبود دومین سالگرد رهبر فقید این کشور تاکید کرد که سیاست های اقتصادی پیونگ یانگ در قبال پکن تغییر نمی کند.



همزمان با انتشار گزارشها درباره افزایش میزان مبادلات اقتصادی پکن و پیونگ یانگ در سال جاری به هفت میلیارد دلار، هونگ لی سخنگوی وزارت خارجه چین نیز بر ادامه روابط تجاری و اقتصادی با کره شمالی تاکید کرد.



