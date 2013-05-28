حمایت تایوان از سیاست آمریکا در شبه جزیره کره/ انعطاف پذیری پیونگ یانگ در قبال سئول

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، کمیته صلح و اتحادیه کره شمالی امروز سه شنبه اعلام کرد: تاجران و مدیران کره جنوبی می توانند وارد منطقه صنعتی مشترک مرزی موسوم به کائه سانگ شوند و این بدان معنا است که پیونگ یانگ در پی احیای روابط با سئول است.

تصمیم کره شمالی برای ورود تاجران کره جنوبی به این منطقه که در پی افزایش تنش ها در شبه جزیره کره به حالت تعلیق درآمده است، در حالی است که سئول پیشنهاد کره شمالی برای برگزاری مراسم بزرگداشت سرزمینی میان دو کشور و همکاری با یکدیگر را رد کرده است.

خبر دیگر اینکه رئیس جمهوری تایوان اعلام کرد: تایوان حمایت خود را از سیاست آمریکا، کره جنوبی و ژاپن در حفظ صلح و ثبات در شبه جزیره کره و شمال شرق آسیا اعلام می کند.