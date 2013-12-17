به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ملك‌محمدي گفت: با توجه به اهميت سطوح گل‌كاري سطح شهر، سازمان پارك‌ها و فضاي سبز با ارائه خدمات نگهداري اصولي در فصول رشد، در فصل پاييز همزمان با عمليات خاك ورزي اقدام به كوددهي و تقويت گل‌هاي فصلي و دائمي شامل گل‌هاي پيازي و غده‌اي و سطوح چمن‌كاري می‌کند.



مديرعامل سازمان پارك‌ها و فضاي سبز شهرداری زنجان با اشاره به اینکه کوددهی موجب مي‌شود تا با آغاز فصل رشد و نياز به مواد معدني و آلي، شرايط فيزيكي و شيميايي بهتري براي رشد مطلوب گياهان تامين شود، تصريح كرد: به همين منظور سازمان پارك‌ها و فضاي سبز اقدام به خريد 20 هزار كيلوگرم كود ورمي كمپوست كه حاصل تغذيه كرم خاكي از مواد آلي و تبديل آن به كود است.



ملک محمدی به مزاياي اين كود اشاره كرد و افزود: افزايش حاصل‌خيزي وتقويت زمين، جلوگيري از مسموميت خاك، كاهش ميزان علف‌هاي هرز، افزايش قدرت حفظ آب در خاك و در نتيجه جلوگيري از مصرف بي رويه آب و مطابقت كيفيت خاك با استانداردهاي زيست محيطي در سطح فضاي سبز از جمله مهمترين مزاياي اين كود است.



وي با اشاره به اينكه به دليل عوارض منفي كودهاي شيميايي و اثرات سوء آنها بر محيط زيست و آب‌هاي زيرزميني در حد امكان استفاده از اين نوع كود را كاهش داده‌ايم، تصريح كرد: رويكرد سازمان فضاي سبز در تامين نيازهاي كودي گياهان زينتي شهر از منابع كودهاي آلي است.



مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری زنجان گفت: كود حيواني به دليل احتمال انتقال بيماري‌هاي مشترك انسان و دام و رعايت موارد بهداشتي حدالامكان در محيط شهري نبايد استفاده شود.

راهیابی اثر هنرمند حوزه هنری استان زنجان به جشنواره بین المللی قرآن دانشجویان

اثر هنری غلامرضا تروان، هنرمند حوزه هنری استان زنجان پس از کسب عنوان برتر در بیست و هشتمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور به مرحله بین المللی راه یافت.

هنرمند حوزه هنری استان زنجان افزود: نماهنگ "پرواز فرشته" جهت ارزیابی و رقابت با سایر آثار شرکت کننده در جشنواره به مرحله بین المللی جشنواره قرآن و عترت دانشجویان ارسال شده است.

غلامرضا تروان ا اشاره به اینکه جشنواره قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور به ‌صورت سالانه برگزار می‌شود، افزود: امسال مرحله بین المللی نیز به این جشنواره اضافه شده است.

وی لازمه اثرگذاری بیشتر یک فیلم دینی را دقت و ظرافت خاص تولید آن عنوان کرد و گفت: حمایت از تولید آثار پرمحتوا و فاخر نیز یکی از اساسی ترین موضوع در شرایط کنونی جامعه است.

این فیلمساز جوان زنجانی خود به فیلم کوتاه "رؤیای پنهان" اشاره کرد و بیان داشت: این فیلم با محوریت شخصیت پیامبر اکرم(ص) ساخته شده که علاوه بر شرکت در جشنواره دانشجویی، به دبیرخانه جشنواره فیلم پیامبر اعظم(ص) نیز ارسال شده است.

تروان با بیان اینکه فیلم کوتاه "پرواز فرشته" در یکی از بیمارستان های زنجان فیلمبرداری شده است، ابراز کرد: عباس ادیب، اکبر محمد پناه، محمد رمضانی و لیلا قلندری بازیگری در این فیلم کوتاه و شهرام افشاری نیز فیلمبرداری آن را به عهده داشت.

غلامرضا تروان نویسنده، کارگردان و تهیه کننده فیلم کوتاه "پرواز فرشته" است.