به گزارش خبرنگار مهر، تا تاریخ 17 آذر حضور 490 شرکت داخلی و خارجی در بیستمین نمایشگاه بین‌المللی چاپ و بسته‌بندی تهران قطعی و همه فضای در نظر گرفته شده رزرو شده بود اما به دلیل استقبال شرکت‌های داخلی و خارجی، سالن 37 هم به این فضا افزوده شد.

در این سالن که به سالن اتریش معروف است و برخلاف نامش چندان فضای نمایشگاهی مناسبی ندارد، بیش از 10 شرکت دیگر داخلی جای داده شده‌اند و به این ترتیب حضور بالغ بر 500 شرکت داخلی و خارجی در نمایشگاه امسال چاپ و بسته‌بندی قطعی شده است.

این شرکت‌ها در سالن‌های 31 آ و 31 ب، 35، 37، 38، 38 آ، 40، 40 آ، 41، 41 ب، 44 آ، 44 ب، و در فضایی بالغ بر 15 هزار متر مربع از فضای کلی محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران جانمایی شده‌اند.

بیستمین نمایشگاه بین‌المللی چاپ و بسته‌بندی تهران ساعت 10:30 پنجشنبه 28 آذر و طی مراسمی با حضور علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسن ابوترابی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز اعضای کمیسیون‌‌های اقتصادی و فرهنگی مجلس در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران افتتاح خواهد شد و تا یک دی‌ماه دایر است.