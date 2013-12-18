استانی که "زلزله" هر روز به آن سر می زند/ خطر بیخ گوش 65 هزار واحد روستایی نامقاوم

به گزارش خبرنگار مهر، استان لرستان به علت قرار داشتن بر روی لرزه زمین ساخت زاگرس از نواحی لرزه خیز ایران است. وقوع زمین لرزه‌های مخرب در سیمره، سیروان، دشت سیلاخور و بروجرد در ادوار مختلف تاریخی بهترین گواه لرزه خیزی این منطقه است.

زلزله فروردین ماه سال 85 شهرستان بروجرد یکی از زلزله های شدید سالهای اخیر در استان لرستان بود که موجب خسارات جدی به شهرستانهای بروجرد، دورود، خرم آباد و الشتر شد و البته دستاوردهای خوبی در زمینه مقاوم سازی و نوسازی واحدهای مسکونی در این مناطق به همراه داست.

در جریان زلزله دشت سیلاخور در سال 85 بیش از 40 هزار واحد خانه روستایی و شهری در شهرستانهای مختلف استان به ویژه بروجرد تخریب شد که در مدت زمان کوتاهی نزدیک به 30 هزار واحد آن در روستاها مقاوم سازی و نوسازی شد.

این زلزله بزرگ منجر به وارد آمدن بیش از 555 میلیارد تومان خسارت به این شهرستان و توابع آن شد تا نشان دهد که لرستان هیچگاه از هراس وقوع زلزله در امان نخواهد بود، موضوعی که باید مورد توجه مردم و مسئولان در زمینه بازسازی بافت های فرسوده شهری و روستایی قرار گیرد.

رضا آریایی مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از 31 نوع پدیده طبیعی که در ایران رخ می دهد 17 نوع طی سالهای گذشته در استان لرستان رخ داده است.

وی با بیان اینکه مهم ترین پدیده های رخ داده در استان شامل زمین لرزه، خشکسالی، سیلاب، فرونشست زمین و طوفان بوده است عنوان کرد: هم اکنون به طور تقریبی هر هفته در استان لرستان شاهد وقوع زمین لرزه هستیم.

مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان بیان داشت: این در حالیست که وقوع این پدیده ظرف دو تا سه سال گذشته روز به روز افزایش یافته است.

آریایی با بیان اینکه طی سال گذشته 201 مورد زمین لرزه در لرستان به ثبت رسیده است عنوان کرد: این در حالیست که از ابتدای سالجاری تاکنون حدود 278 مورد زمین لرزه در استان لرستان به ثبت رسیده است.

وی با بیان اینکه از این تعداد 17 زلزله بالای سه ریشتر به ثبت رسیده است افزود: سال گذشته نیز ما شاهد وقوع زمین لرزه بالای 4.5 ریشتر نیز در استان بودیم.

مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان با اشاره به شکل گیری مدیریت بحران در کشور عنوان کرد: مدیریت بحران در ایران مدیریت جدیدی است و بعد از 31 مرداد سال 69 که در رودبار و منجیل زمین لرزه ای به بزرگی 7.5 ریشتر به ثبت رسید مدیریت بحران در کشور شکل گرفت.

آریایی با بیان اینکه تا پیش از این قوانین نظاممندی در زمینه ساخت و سازها در کشور نداشتیم افزود: امروز بعد از گذشت 22 سال اقدامات موثری با تشکیل مدیریت بحران در کشور صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه امروز عمده واحدهای روستایی لرستان از استحکام خوبی برخوردار بوده و مقاوم سازی شده اند افزود: امروز از 165 هزار واحد مسکن روستایی در لرستان بیش از 100 هزار واحد توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مقاوم سازی شده اند.

مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان با بیان اینکه هم اکنون حدود 65 هزار واحد مسکن روستایی نامقاوم در استان وجود دارد افزود: این واحدها بیشتر در مناطق جنوبی استان قرار دارد.

آریایی با بیان اینکه دلیل عدم مقاوم سازی واحدهای روستایی در جنوب استان این بوده که تاکنون مشابه زلزله هایی که در شمال لرستان رخ داده در این بخش از استان نداشته ایم ادامه داد: این امر موجب شده که حساسیت کمتری بین مردم این منطقه وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه تا کنون بیش از 60 درصد از واحدهای مسکن روستایی لرستان مقاوم سازی شده است بر ضرورت همکاری و مشارکت مردم برای مقاوم سازی واحدهای خود تاکید کرد.

مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان با اشاره به فعالیت سازمان نظام مهندسی استان در رابطه با ساخت و سازها بیان داشت: خوشبختانه سازمان نظام مهندسی استان با عملکرد مطلوبی که داشته فعالیتهای خود را به صورت گسترده در استان انجام می دهد.

آریایی با بیان اینکه امروز هیچ سازه ای در استان احداث نمی شود مگر اینکه زیر نظر سازمان نظام مهندسی باشد عنوان کرد: این سازمان نیز طی یک دهه گذشته نظارت خوبی بر روی احداث ساخت و سازها در استان داشته است.

وی با بیان اینکه نظارت ها از سوی این سازمان دقیق تر شده است افزود: این نظارت موجب شده که ساختمانها در استان از استحکام خیلی خوبی برخوردار باشند.

آریایی با تاکید بر ضرورت نوسازی بافتهای فرسوده و همچنین واحدهای روستایی نامقاوم و خشتی و گلی عنوان کرد: استان لرستان به لحاظ لرزه خیزی در ردیف استانهای با لرزه خیزی زیاد و خیلی زیاد قرار دارد و همین امر ضرورت هوشیاری در این زمینه را دوچندان می کند.

مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان با بیان اینکه مردم نباید منتظر وقوع حادثه بمانند و بعد برای بازسازی خانه های خود اقدام کنند، افزود: بنیاد مسکن برای بازسازی واحدهای مسکونی روستایی تسهیلات خوبی پرداخت می کند که البته متاسفانه چندان مورد استقبال روستائیان قرار نگرفته است.

به هر روی با وقوع 278 زلزله طی سالجاری می توان با یک حساب سرانگشتی فهمید که به طور متوسط روزانه استان لرستان شاهد وقوع یک زلزله است موضوعی که باید مورد توجه مردم قرار گیرد، آمارها به ما هشدار می دهد که زلزله هر روز به لرستان سر می زند و نباید از وجود این پدیده طبیعی غافل شویم چرا که غفلت در این زمینه تبعات جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت.