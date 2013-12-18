بایرن مونیخ با برتری برابر قهرمان آسیا به فینال رسید

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دیدار از مرحله نیمه نهایی دهمین دوره مسابقات فوتبال جام باشگاه‌های جهان سه‌شنبه شب برگزار شد که طی آن تیم بایرن مونیخ قهرمان اروپا با نتیجه 3 بر صفر از سد گوانگژو اورگرانده چین قهرمان آسیا گذشت و به مسابقه نهایی این جام راه یافت.

تقابل پپ گوآردیولا سرمربی بایرن مونیخ و مارچلو لیپی سرمربی گوانگژو اورگرانده چین در این دیدار که با قضاوت باکاری گاساما از گامبیا و در ورزشگاه آگادیر برگزار شد و فرانک ریبری (40)، ماریو مانژوکیچ (44) و ماریو گوتسه (47) برای تیم بایرن مونیخ گل زدند، بسیار جذاب بود.

برنامه ادامه دهمین دوره رقابتهای فوتبال جام باشگاه‌های جهان به شرح زیر است:

چهارشنبه - 27/09/92

* بازی شماره 4: آتلتیکو مینیه‌رو برزیل - رجا کازابلانکا مراکش

دیدار برای کسب عنوان پنجم:

چهارشنبه - 27/09/92

* الاهلی مصر - اس‌اف مونتری مکزیک

دیدار رده‌بندی:

شنبه - 30/09/92

* گوانگژو اورگرانده چین - بازنده بازی شماره 4

دیدار فینال:

شنبه - 30/09/92

* بایرن مونیخ آلمان - برنده بازی شماره 4