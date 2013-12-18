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۲۷ آذر ۱۳۹۲، ۹:۵۷

حمیدزاده از دبیری همه جوایز وزارت ارشاد کنار گذاشته شد

حمیدزاده از دبیری همه جوایز وزارت ارشاد کنار گذاشته شد

مجید حمیدزاده، دبیر معزول جایزه کتاب سال که سابقه مدیریت اداره کتاب وزارت ارشاد را هم در کارنامه خود دارد، از همه سمت‌هایش در وزارت ارشاد کنار گذاشته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، 17 آذر امسال وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی طی حکمی نجفقلی حبیبی را به عنوان دبیر جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد. وی جایگزین مجید حمیدزاده شد که از سال 1389 این مسئولیت را بر عهده داشت. تغییر دبیر علمی جایزه کتاب سال آن در حالی صورت گرفت که دوره سی و یکم این جایزه در میانه کار داوری‌های خودش بود.

علی شجاعی صائین مدیرعامل خانه کتاب (موسسه مجری جوایز دولتی حوزه کتاب) هر گونه مسئولیت مجید حمیدزاده را در دیگر جوایز این حوزه از جمله جایزه کتاب فصل، جایزه جلال آل‌احمد و جایزه پروین اعتصامی را رد کرد و گفت که مسئولیت این جوایز نیز بر عهده دبیر جدید جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران است.

به این ترتیب مجید حمیدزاده که 12 آبان 89 با حکم بهمن دری اخوی معاون وقت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به عنوان دبیر جایزه کتاب سال و سایر جوایز حوزه کتاب منصوب شده بود، از همه سمت‌های خود کنار گذاشته شد. حمیدزاده همچنین از آبان 84 تا خرداد 87 به عنوان مدیرکل اداره کتاب وزارت ارشاد فعالیت می‌کرد.

کد مطلب 2198047

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