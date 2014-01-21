نجفقلی حبیبی دبیر سی و یکمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، پایان داوری این جایزه را اعلام کرد و گفت: هیئت علمی جایزه کتاب سال قرار است امروز تشکیل جلسه بدهد و نظر نهایی خود را درباره نتایج رسیده از سوی گروههای داوری بخشهای مختلف این جایزه اعلام کند.
به گفته وی، گروههای داوری این جایزه بررسیهای خود را در مورد آثار رسیده به دبیرخانه اعلام کردهاند اما این هیئت علمی است که باید نظر نهایی را درباره آثار منتخب از نگاه داوران جایزه اعلام کند و با تشکیل جلسه مذکور و اعلام نظر اعضای هیئت علمی جایزه کتاب سال، برگزیدگان دوره سی و یکم این جایزه مشخص خواهند شد.
هیئت علمی جایزه کتاب سال در حالی امروز باید برای بررسی و اعلام نظر نهایی درباره نتایج گروههای داوری، تشکیل جلسه دهد که چندی پیش و بنا بر اعلام دبیر جایزه ترکیب آن (در مقایسه با دوره قبل) دستخوش تغییر شد، البته به گفته نجفقلی حبیبی «بیشتر اعضای هیئت علمی در مسئولیت خود باقی ماندهاند و چند نفر از آنها تغییر کردهاند.»
هر چند اسامی اعضای فعلی هیئت علمی اعلام نشده است اما تعداد آنها بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، همچنان 9 نفر است. صادق آیینهوند، محمدتقی خانی، محمدباقر قهرمانی، محمود کمرهای، یحیی طالبیان، عبدالله نصری، احمد مؤمنیراد، ابراهیم فتحاللهی، حمید طالبزاده، محمد اللهیاری و محمدرضا وصفی، اعضای هیئت علمی دوره پیشین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران بودهاند.
سی و یکمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران بهمنماه امسال برگزار میشود. این جایزه آثاری را بررسی میکند که برای اولین بار در سال 1391 منتشر شده باشند. کتابهای درسی و کمک درسی در چرخه داوری کتاب سال قرار ندارند. مجری این جایزه، موسسه خانه کتاب وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
نظر شما