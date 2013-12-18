نرخ انواع ارز در مرکز مبادلات/ نرخ 24 ارز کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی نرخ دلار آمریکا را امروز 24769 ریال، پوند انگلیس 40338 ریال و قیمت یورو نیز 34114 ریال برای عرضه در مرکز مبادلات ارزی اعلام کرد.

فرانک سوئیس 27985 ریال، کرون سوئد 3779 ریال، کرون نروژ 4053 ریال، کرون دانمارک 4573 ریال، روپیه هند 401 ریال، درهم امارات متحده عربی 6744 ریال، دینار کویت 87519 ریال، یکصد روپیه پاکستان 23131 ریال، یکصد ین ژاپن 24057 ریال، دلار هنگ کنگ 3195 ریال، ریال عمان 64341 ریال، دلار کانادا 23343 ریال، راند آفریقای جنوبی 2396 ریال، لیر ترکیه 12155 ریال، روبل روسیه 752 ریال و ریال قطر 6802 ریال تعیین شد.

همچنین قیمت یکصد دینار عراق 2129 ریال، لیر سوریه 220 ریال، دلار استرالیا 22061 ریال، ریال سعودی 6605 ریال، دینار بحرین 65681 ریال، دلار سنگاپور 19687 ریال، ده روپیه سریلانکا 1894 ریال، یکصد روپیه نپال 24959 ریال، یکصد درام ارمنستان 6117 ریال، یوان چین 4080 ریال، یکصد بات تایلند 76930 ریال، رینگیت مالزی 7602 ریال، یکهزار وون کره جنوبی 23533 ریال، یکصد تنگه قزاقستان 16071 ریال، افغانی افغانستان 457 ریال، منات آذربایجان 31576 ریال، یکهزار روبل بلاروس 2617 ریال، سومونی تاجیکستان 5190 ریال و بولیوار ونزوئلا 3940 ریال است.