به گزارش خبرنگار مهر، «70 گل زرد» کتابی درباره نقد و بررسی آثار علی باباچاهی شاعر معاصر، با تحقیق و تالیف محمد تولیج است که عنوانش نیز اشاره به 70 سالگی این شاعر دارد. این کتاب به علاوه منتخبی از اشعار این شاعر را نیز در بر می‌گیرد.

رویکرد اصلی کتاب، بررسی دوران شاعری باباچاهی از اواسط دهه 70 است که تحول شعری این شاعر با نام «وضعیت دیگر»‌ در آن حادث شد. کتاب فراز و فرود باباچاهی در این شیوه سرایش شعرهایش را بررسی می‌کند چون باباچاهی برای رسیدن به وضعیت دیگر، فراز و فرودهایی داشته است و دفتر شعر «نم نم بارانم» سرآغاز این دوره شعری وی بوده است.

چون کتاب در اصل باباچاهی و جریان شعری‌اش با عنوان «وضعیت دیگر» را بررسی می‌کند، در کنار عنوان اصلی‌اش «70 گل زرد»، عنوان فرعی «علی باباچاهی در وضعیت دیگر» نیز درج خواهد شد.

این کتاب با حجم بیش از 200 صفحه، به تازگی برای اخذ مجوز چاپ، از طرف انتشارات سرزمین اهورایی به ارشاد ارسال شده است و اولین کتاب است که در پی تبیین جنبش ادبی این شاعر است.