سردیس شهید مفتح در دانشگاه تهران رونمایی شد

به گزارش خبرنگارمهر، امروز چهارشنبه 27 آذرماه همزمان با سالروز وحدت حوزه و دانشگاه سردیس شهید آیت الله محمد مفتح با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، پسر آیت الله شهید مفتح و دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران، دکتر زهرا مصطفوی دختر حضرت امام، دکتر امام رئیس دانشکده الهیات دانشگاه تهران و رضا قره باغی سازنده سردیس شهید مفتح رونمایی شد.

رضا قره باغی - سازنده سردیس شهید آیت الله محمد مفتح گفت: طراحی و ساخت این سردیس حدود یک سال به طول انجامید. این سردیس از روی تصاویر شهید آیت الله مفتح از زوایای مختلف و با توجه به شخصیت وی ساخته شد.

وی با بیان اینکه این سردیس 150 کیلو وزن دارد، گفت: سازمان زیباسازی شهرداری آزادی عمل کامل برای ساخت این سردیس را به من داده بود.

از آثار رضا قره باغی می توان به مجسمه آرش کمانگیر در برج میلاد تهران و به سردیس آیت الله طالقانی اشاره کرد.