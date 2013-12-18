  1. حوزه و دانشگاه
۲۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۳۱

همزمان با روز وحدت حوزه و دانشگاه؛

سردیس شهید مفتح در دانشگاه تهران رونمایی شد

سردیس شهید مفتح در دانشگاه تهران رونمایی شد

همزمان با سالروز وحدت حوزه و دانشگاه 27 آذرماه سردیس آیت الله شهید محمد مفتح در دانشکده الهیات دانشگاه تهران رونمایی شد.

به گزارش خبرنگارمهر، امروز چهارشنبه 27 آذرماه همزمان با سالروز وحدت حوزه و دانشگاه سردیس شهید آیت الله محمد مفتح با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، پسر آیت الله شهید مفتح و دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران، دکتر زهرا مصطفوی دختر حضرت امام، دکتر امام رئیس دانشکده الهیات دانشگاه تهران و رضا قره باغی سازنده سردیس شهید مفتح رونمایی شد.

رضا قره باغی - سازنده سردیس شهید آیت الله محمد مفتح گفت: طراحی و ساخت این سردیس حدود یک سال به طول انجامید. این سردیس از روی تصاویر شهید آیت الله مفتح از زوایای مختلف و با توجه به شخصیت وی ساخته شد.

وی با بیان اینکه این سردیس 150 کیلو وزن دارد، گفت: سازمان زیباسازی شهرداری آزادی عمل کامل برای ساخت این سردیس را به من داده بود.

از آثار رضا قره باغی می توان به مجسمه آرش کمانگیر در برج میلاد تهران و به سردیس آیت الله طالقانی اشاره کرد.

 

 

کد مطلب 2198283

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه