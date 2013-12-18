راه اندازی سامانه "سمات" ویژه طرح های کلان تا پایان سال

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد ابویی اردکانی در حاشیه یکصد و یازدهمین جلسه شورای علوم تحقیقات و فناوری در جمع خبرنگاران حمایت دبیرخانه شورای عتف از فعالیت های پژوهشی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی را از اولویت های این مرکز ذکر کرد وافزود: اساسنامه این مرکز در سال 80 مصوب شد و تا سال 83 که وزارت علوم از مجلس شورای اسلامی ماموریت های خود را دریافت کرد دبیرخانه شورای عتف نیز تشکیل شد.

رئیس مرکز تحقیقات علمی کشور با بیان اینکه این مرکز می تواند نقطه آغازی برای پیگیری فعالیت های علمی کشور باشد، اظهار داشت: تثبیت این دبیرخانه از اولویت های این مرکز است چرا که در دولت قبل به دلیل اختلاف نظر دولت و مجلس در صدد حذف ساختارهای شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری بودند ولی مجلس شورای اسلامی به دلیل صلاحیت های قانونی این شورا اجازه حذف شورای عتف را به دولت نداد.

وی ادامه داد: بر این اساس شورای عتف تثبیت شد و ما در صدد توسعه ساختارهای دبیرخانه این شورا هستیم.

ابویی با تاکید بر اینکه با استفاده از فناوری های اطلاعات در صدد هستیم تا سرعت پاسخگویی به دستگاههای اجرایی را افزایش دهیم، خاطر نشان کرد: در این راستا با همکاری پژوهشگاه فناوری اطلاعات تا پایان سال سامانه سمات به طور جدی راه اندازی خواهد شد.

به گفته وی، سامانه سمات، سامانه ای است که در آن اطلاعات طرح های کلان ملی مصوب عتف و روند پیشرفت آن ارائه می شود.

رئیس مرکز تحقیقات علمی کشور با تاکید بر اینکه محتوای این سامانه باید از طریق دستگاهها ارائه شود، توضیح داد: دستگاهها و نهادهایی که در اجرای طرح های کلان دخیل هستند باید ظرف سه ماه گزارش عملکرد خود را به این سامانه ارائه دهند.