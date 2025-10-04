به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی کشور (سماتملی) از روز سهشنبه یازدهم شهریور ماه سالجاری بهمنظور ثبت طرحهای پژوهشی سال ۱۴۰۴ دارای هزینهکرد از محل اعتبارات هزینهای ماده ۵۶ «قانون الحاق برخی مواد به تنظیم بخش از مقررات مالی دولت(۲)» و یا سایر اعتبارات پژوهشی دستگاههای اجرایی مشمول بازگشایی شده است.
براساس این گزارش، آن دسته از دستگاههایی که نام کاربری آنان غیر فعال شده است یا برای اولین بار اقدام به ثبت طرح می کنند؛ میبایست با معرفی نماینده خود به دبیرخانه شورا، نام کاربری و رمز عبور دریافت کنند. دستگاه های اجرایی از طریق فایل ضمیمه خبر فرم مخصوص معرفی نماینده را دریافت و پس از تکمیل ازطریق راههای ارتباطی زیر به دبیرخانه شورای عالی عتف ارسال کنند.
نمابر (فاکس): ۸۸۰۶۹۷۶۰-۰۲۱
سامانه پیام دولت: sh-tahghigh@tehran.gov.ir
سامانه دانشگاهی (ERP): دبیرخانه شورای عالی عتف
لازمبذکر است ثبت طرحهای پژوهشی به منظور دریافت شناسهرهگیری تا پایان سالجاری و همچنین امکان ثبت گزارش پیشرفت و هزینه کرد، اعلام خاتمه طرح و یا درخواست مجوز سال آتی طرحها تا پایان فروردین سال ۱۴۰۵ در سامانه مذکور امکانپذیر است.
گفتنی است از سوی نمایندگان دستگاههای اجرایی، قبل از ثبت طرح جدید درخصوص پیگیری و تعیین تکلیف طرحهای ثبت شده دارای شناسهرهگیری دستگاه مربوط در سماتملی (تعهدات قبلی دستگاه اجرایی) تا پایان سال ۱۴۰۳، اقدام لازم صورت گیرد. لذا طرحهای که به هردلیل ازسوی نمایندگان سازمان مربوط آنان تعیین تکلیف نشود به حالت راکد در خواهد آمد.
شایان ذکر است ستاد پاسخگویی سامانه سماتملی شورای عالی عتف به شماره های ۸۶۰۸۵۰۸۳-۰۲۱ و ۸۶۰۸۵۵۰۶-۰۲۱ از ساعت ۹ تا ۱۲ داخلی ۱۲۴ و از ساعت ۱۲ تا ۱۵ داخلی ۱۲۳ و رایانامه زیر آماده پاسخگویی به سوالات و ابهامات هستند. همچنین میتوانند سوالات و مشکلات خود را از طریق پیام رسان بله به شماره همراه زیر ارسال و پاسخ خود را دریافت کنند.
نظر شما