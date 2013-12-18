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۲۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۶:۱۲

مردم باید از خطر سقوط نرخ رشد جمعیت آگاه شوند

مردم باید از خطر سقوط نرخ رشد جمعیت آگاه شوند

نماینده مردم جهرم در مجلس، کاهش رشد جمعیت را از نظر اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی تهدیدی برای کشور عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا رضایی گفت: بسیاری بر این اعتقادند که با روند فعلی رشد جمعیت در کشور، نیاز به تهدید خارجی نداریم زیرا کاهش جمعیت جوان کشور تهدیدی جدی برای کشور محسوب می شود.

وی با اشاره به اینکه شاخص نیروی انسانی سالم و جوان یک فرصت و امتیاز بسیار بزرگ در دست دولت است، خواستار همکاریهای بین بخشی در محقق شدن اجرای سیاستهای جدید جمعیتی کشور شد و گفت: همه سازمان ها و دستگاهها به خصوص رسانه ملی، حوزه های علمیه، آموزش و پرورش، دانشگاهها و مجلس که با مردم ارتباط مستقیم دارند، باید در بسترسازی و فرهنگ سازی سیاستهای جدید جمعیتی همکاری نمایند و مردم را از خطر جدی سقوط نرخ رشد جمعیت کشور آگاه سازند.

رضایی در ادامه با تاکید بر این که تحقق برنامه افزایش جمعیت در کشور نیازمند اراده ملی و عزم و همکاری مجلس، قوه قضاییه و دولت است، خاطرنشان کرد: با مسیر رشد فعلی جمعیتی که در حال حاضر طی می شود، بزودی با یک جمعیت پیر در کشور روبرو خواهیم بود که توانایی و قابلیت تولید و کارآفرینی و پویایی لازم را نخواهد داشت.

نماینده مردم جهرم با تاکید بر ضرورت بسیج عمومی کشور جهت مبارزه با کاهش جمعیت عنوان کرد: یکی از کمکها و تسهیلات حوزه مجلس در این خصوص فراهم کردن زیرساختها و بسترسازی لازم است.

وی توضیح داد: باید سیاستهای تشویقی بیشتری برای فرزندآوری اجرا نماییم که در این زمینه حمایت از مادران شاغل از طریق افزایش مرخصی زایمان به 2 سال می تواند در ایجاد انگیزه بیشتر در فرزندآوری، موثر باشد.

کد مطلب 2198609

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