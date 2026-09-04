به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقی‌پور با اشاره به آخرین وضعیت اجرای پل منطقه نیمه‌کار در شهرستان بندرخمیر اظهار کرد: این پل دارای چهار دهانه است که عملیات آرماتوربندی و بتن‌ریزی دو دهانه آن به پایان رسیده و عملیات اجرایی دو دهانه دیگر نیز در حال انجام است.

وی با بیان اینکه روند اجرای پروژه با پیشرفت مناسبی دنبال می‌شود، افزود: پیمانکار پروژه عملکرد مطلوبی داشته و با توجه به سرعت مناسب عملیات، امیدواریم پل منطقه نیمه‌کار طی دو هفته تا ۲۰ روز آینده تکمیل و به بهره‌برداری برسد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار هرمزگان با اشاره به اهمیت این پل در شبکه راه‌های منطقه تصریح کرد: این مسیر در مقایسه با برخی پل‌های اصلی استان، مسیر فرعی محسوب می‌شود و از تازیان به سمت منطقه کشار و سه‌راهی کهورستان امتداد دارد، اما از نظر دسترسی‌های محلی اهمیت زیادی دارد.

صادقی‌پور ادامه داد: تکمیل این پل نقش مهمی در تسهیل ترددهای محلی و دسترسی روستاهای واقع در این مسیر به سمت کهورستان و لار خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه اجرای این پروژه نسبت به برخی پل‌های دیگر با تأخیر همراه بوده است، گفت: با تقویت روند فعالیت پیمانکار و ادامه عملیات اجرایی با جدیت، امیدواریم پروژه در مدت دو هفته تا ۲۰ روز آینده به اتمام برسد و شاهد افتتاح و بهره‌برداری از این پل باشیم.