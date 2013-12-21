دولت سوریه آماده حضور در ژنو 2 است/ آمریکا در برابر مشارکت ایران مانع تراشی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه روز گذشته اظهار داشت: دولت سوریه به سازمان ملل متحد ابلاغ کرده است که هیئتی را برای مشارکت در نشست ژنو 2 تشکیل داده است، اما مخالفان سوری همچنان اسامی اعضای هیئت اعزامی خود را مشخص نکرده است.

ابراهیمی در ادامه گفت که علاوه بر وی و نمایندگان 5 کشور عضو دائم شورای امنیت و نیز 25 کشور اسلامی و اروپایی تاکنون به نشست ژنو 2 دعوت شده اند.

وی پس از پایان نشست خود با نمایندگان آمریکایی و روس خاطر نشان کرد: در مورد حضور ایران در نشست ژنو 2 هنوز به توافق نرسیده ایم چرا که آمریکا با این مسئله مخالف است.

اخضر ابراهیمی از طرف های درگیر در سوریه خواست که پیش از مذاکرات نشست ژنو 2 اقداماتی را از جمله آزادی افراد ربوده شده اتخاذ کنند که نشان دهنده حسن نیت آنها نسبت به موفقیت آمیز بودن این نشست باشد.