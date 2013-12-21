به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه، "عمران الزعبی" وزیر امور اطلاع رسانی سوریه در دیدار با هیئتی از فعالان سیاسی استرالیا در دمشق اظهار داشت: سوریه هم اکنون در جنگی تمام عیار با گروههای تروریستی و تکفیری قرار دارد که در واقع جهان هم با آن روبرو است.

وزیر امور اطلاع رسانی سوریه در ادامه افزود: جنگی که سوریه با آن درگیر است خطرناک ترین جنگ در عصر حاضر است که در آن افرادی از همه نقاط جهان به یک کشور وارد شده اند که همگی تروریست هستند.

الزعبی تاکید کرد: دولت سوریه بدون هر گونه پیش شرطی در کنفرانس ژنو 2 مشارکت می کند و مهم این است که در این کنفرانس تصمیماتی گرفته شود که همگان را در رویارویی با تروریسم یکپارچه کند.

وی با تاکید بر این مسئله که عربستان سعودی مسئولیت مستقیم تروریسم بین المللی را برعهده دارد، افزود: اگر کشورهای جهان برای جلوگیری از نفوذ تروریستها به خاک سوریه بر عربستان، ترکیه و اردن فشار وارد نکنند، بحران سوریه طولانی تر خوهد شد. البته سوریه با حمایت ارتش و مقاومت مردم هرگز سقوط نخواهد کرد.