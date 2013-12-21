به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش ایمیلی مبنی بر قطعی شدن حضور 15 فیلم سینمایی در بخش مسابقه سینمای ایران جشنواره فجر از یک سایت خبری در اختیار فعالان رسانه قرار گرفت. در این خبر که روی سایت این رسانه قرار گرفته است، نام 15 فیلم منتشر شد. این در حالی است که امروز 30 آذر ماه آخرین مهلت ارسال فیلم های سینمایی برای حضور در جشنواره فیلم فجر بوده و همچنان بازبینی فیلم ها برای حضور در بخش مسابقه سینمای ایران ادامه دارد.

جلیل اکبری صحت مدیر روابط عمومی سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد که این خبر نادرست است و کار هیات انتخاب متشکل از ابراهیم داروغه‌زاده، مجید رضا بالا، داریوش فرهنگ، حسین کرمی، محمدحسین لطیفی، علی معلم و مازیار میری همچنان ادامه دارد.

ابراهیم داروغه زاده قائم مقام دبیر سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر نیز به خبرنگار مهر گفت: بازبینی فیلم ها همچنان ادامه دارد و اسامی نهایی فیلم های حاضر در بخش مسابقه سینمای ایران شنبه هفتم دی ماه اعلام رسمی خواهد شد.

اسامی فیلم هایی که توسط این پایگاه که رویکرد خود را اصولگرا معرفی کرده است روی سایت‌ آنها قرار گرفته و برای برخی فعالان رسانه نیز ایمیل شده است، به شرح زیر است:

"چ" به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا

"۵۰ قدم آخر" به کارگردانی کیومرث پوراحمد

"مهمان داریم" به کارگردانی محمدمهدی عسگرپور

"طبقه حساس" به کارگردانی کمال تبریزی

"قصه ها" به کارگردانی رخشان بنی اعتماد

"آشغال های دوست ‌داشتنی" به کارگردانی محسن امیریوسفی

"اشباح" به کارگردانی داریوش مهرجویی

"ساکن طبقه وسط" به کارگردانی شهاب حسینی

"امروز" به کارگردانی رضا میرکریمی

"رستاخیز" به کارگردانی احمدرضا درویش

"متروپل" به کارگردانی مسعود کیمیایی

"حق سکوت" به کارگردانی محمد هادی نائیجی

"فرشته ‌ها با هم می ‌آیند" به کارگردانی حامد محمدی

"آذر، پرویز، شهدخت و دیگران" به کارگردانی بهروز افخمی

"کلاشینکف" به کارگردانی سعید سهیلی.