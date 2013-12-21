غیبت نکونام و 3 استقلالی در تمرین/ فوتبال قلعه نویی با پسر پژمان نوری

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین تیم فوتبال استقلال پس از پیروزی برابر صبای قم از ساعت 15 امروز شنبه در کمپ مرحوم ناصر حجازی برگزار شد. در تمرین امروز که بخش عمده آن به ریکاوری بازیکنان ثابت استقلال برابر صبا اختصاص داشت جواد نکونام، کبه، هاشم بیک زاده و مجید غلام نژاد غایب بودند. همچنین مهدی نظری که با لباس شخصی به تمرین استقلال آمده بود دقایقی بعد از حضورش در تمرین، کمپ استقلال را ترک کرد.

طبق اعلام نظری، این بازیکن از ناحیه همسترینگ پا دچار مشکل شده است و باید برای مشخص شدن وضعیت آسیب دیدگی اش آزمایش ام آر آی بدهد. ضمن اینکه ستار همدانی و کریم دوستانی هم از کادر فنی استقلال در تمرین امروز غایب بودند.

بازیکنان اصلی پس از ریکاوری راهی استخر و سونا شدند و سایر بازیکنان هم بازی درون تیمی را در قالب دو تیم زرد و سبز در دستور کار قرار دادند.

در تمرین امروز امیر قلعه نویی با پسر پژمان نوری دقایقی فوتبال بازی کرد.

احمد جمشیدیان هم که چند هفته پیش دچار مصدومیت شده بود همچنان به صورت انفرادی تمرینات خود را ادامه می دهد.

مهدی رحمتی دروازه بان استقلال امروز درون دروازه حضور نداشت و به همراه سایر بازیکنان فوتبال بازی کرد.