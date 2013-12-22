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۱ دی ۱۳۹۲، ۹:۳۲

وزیر اطلاعات برای توضیح درباره دیدارهای هیات پارلمانی به مجلس فراخوانده شد

وزیر اطلاعات برای توضیح درباره دیدارهای هیات پارلمانی به مجلس فراخوانده شد

برخی نمایندگان مجلس وزارت اطلاعات را مقصر اصلی در اقدام اخیر هیات پارلمانی اروپا و دیدار آنها با برخی محکومان حوادث سال 88 می دانند به همین دلیل قرار است وزیر اطلاعات با حضور در مجلس توضیحات خود را در این خصوص ارایه کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جریان سفر هیات پارلمانی از اروپا به کشورمان و دیدار غیرقانونی این هیات با برخی محکومان حوادث سال 88 ، مجلس شورای اسلامی پیگیر این موضوع بوده و جمعی از نمایندگان وزارت اطلاعات را یکی از مقصران این موضوع می دانند.

در همین خصوص قرار است سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات در جلسه روز سه شنبه کمیسیون امنیت ملی حاضر شده و توضیحات خود را در این خصوص ارایه نماید.

در صورت قانع نشدن نمایندگان سوال کننده از وزیر ، علوی باید در صحن علنی مجلس توضیحات خود را ارایه کند.

به گزارش مهر بعد از سفر هیات پارلمانی اروپا به ایران این هیات در سفارت یونان دیداری با نسرین ستوده و جعفر پناهی داشتند که واکنش های زیادی را از سوی نمایندگان مجلس به همراه داشت.

کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش های مجلس که میزبان این هیات پارلمانی بود در مصاحبه ای اعلام کرد مجلس از دیدار هیات پارلمانی اروپا با این افراد بی خبر بوده و پیش از این نیز مخالفت خود را با این گونه دیدارها اعلام کرده بود.

وزارت خارجه کاردار یونان را احضار و اعتراض ایران را به وی اعلام کرده است. 

 

کد مطلب 2200363

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