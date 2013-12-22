طلب 12 میلیاردی پیمانکاران از پروژه بروجرد - اشترینان/ زیرگذر کرکیخان تکمیل می شود

شهرام ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر پیمانکاران از پروژه تعریض محور بروجرد - اشترینان 12 میلیارد تومان طلب دارند.

وی با بیان اینکه طول پروژه بروجرد - اشترینان 12 کیلومتر است عنوان کرد: این پروژه از سال 88 آغاز شده و تا سال 91 تنها 46 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان لرستان با اشاره به اعتبارات صرف شده در این مدت برای اجرای این پروژه تصریح کرد: در طول این سه سال حدود هشت میلیارد تومان برای اجرای این پروژه هزینه شده است.

ملکی با بیان اینکه با اقدامات صورت گرفته عملیات اجرایی این پروژه طی سالجاری تکمیل شد و زیربار ترافیک رفت، افزود: طی هشت ماه این پروژه 52 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی همچنین میزان اعتبار صرف شده طی این هشت ماه را 12 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این میزان از سوی پیمانکاران هزینه شده ولی هنوز این رقم به آنها پرداخت نشده است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان لرستان با بیان اینکه زیر گذر "کرکیخانی" در قالب این پروژه عملیاتی ولی هنوز 100 درصد تکمیل نشده است عنوان کرد: این زیر گذر برای تردد روستاهای "گل چهران" و "کرکیخانی" زیر بار ترافیک رفته است تا تردد در این محور تسهیل شود.

ملکی با بیان اینکه این زیر گذر نیاز به ترمیم و اجرای کانالهای جمع آوری آبهای سطحی دارد ادامه داد: این پروژه نواقصی دارد که به دلیل کمبود اعتبارات هنوز رفع نشده اند با این وجود رفع نواقص این زیرگذر در دستور کار برای اجرا قرار دارد.

